Alessandro Cattelan debutta su Rai2 col suo show: “C’è una particolarità”

Stasera c’è Cattelan approda su Rai2: “Per 3 settimane in onda da Torino poi ci trasferiremo a Milano”

Nuovo grande progetto per Alessandro Cattelan che, dopo aver lasciato Sky, è ormai un volto a tutti gli effetti della Rai. E così, dopo aver debuttato sulla rete con il poco fortunato Da Grande lo scorso autunno ed essersi rifatto in primavera con il successo dell’Eurovision Song Contest, eccolo partire con una nuova avventura. Inizierà martedì sera, infatti, Stasera c’è Cattelan, titolo riadattato dello storico E poi c’è Cattelan andato in onda per tanti anni in seconda serata, e poi in prima, su Sky. In attesa del debutto che avverrà martedì 20 settembre, il conduttore intervistato dal settimanale Tele Sette ha detto:

“La particolarità è che per 3 settimane saremo in onda da Torino e poi ci trasferiremo a Milano mantenendo la scenografia”.

Alessandro Cattelan sogna in grande: “L’ideale sarebbe essere presenti tutti i giorni”

L’idea di condurre da Torino è legata all’ultimo successo di Cattelan sulla Rai, l’Eurovision Song Contest, e adesso la speranza è che anche Stasera c’è Cattelan riesca a coinvolgere e catturare il pubblico. Alessandro è carico ed ha anche buoni proposito per il futuro. Infatti dice:

“L’ideale, come per altri late night all’estero, sarebbe essere presenti tutti i giorni. Magari in futuro, chissà”.

Per il momento, invece, il programma andrà in onda tre giorni alla settimana: il martedì e mercoledì alle ore 23:00 e il giovedì alle ore 23:25.

Il conduttore di Stasera c’è Cattelan chiarisce: “Non ho cambiato io il titolo ma la Rai”

Pronto per una grande sfida Alessandro Cattelan spera di mantenere intanto il suo storico E poi c’è Cattelan andato in onda con successo su Sky dove il conduttore intervistava tantissimi ospiti anche internazionali. Il cambio di titolo in tal senso può sembrare azzardato ma alla fine, come sottolinea Alessandro, l’importante è che la sostanza del format sia rimasta uguale. E proprio sul cambio di nome chiarisce:

“Non ho cambiato io il titolo ma la Rai”.

Intanto sui contenuti delle prime tre puntate in onda questa settimana tutto tace e la rete si sta giocando l’effetto sorpresa.