Alex Belli in difesa di Elettra Lamborghini: “Deve essere rispettata”

Alex Belli un ex protagonista della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato ospite di una nuova puntata del format Casa Chi che vede al timone Sophie Codegoni, e i giornalisti Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna. L’ex gieffino ha detto la sua anche sulla recente lite che c’è stata tra Elenoire Ferruzzi e il fidanzato di Soraia Allam Ceruti. L’attore ha fatto un rimprovero all’ex volto di Uomini e Donne:

“Qualche comportamento frainteso l’ha fatto”.

L’ex gieffino sulla lite tra le due note sorelle: “Sicuramente c’è una ragione di fondo”

Tra gli ospiti di un nuovo appuntamento del programma Casa Chi c’è stato Alex Belli, uno dei chiacchierati ex gieffini che nella precedente edizione del reality ha fatto tanto parlare per il triangolo amoroso che l’ha visto protagonista con Soleil Sorge. L’attore ha rotto il silenzio sulla vicenda che riguarda la concorrente Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra, schierandosi dalla parte di quest’ultima:

“Nelle situazioni familiari non c’è mai chi ha totalmente torto o totalmente ragione, ma sicuramente c’è una ragione di fondo“.

A questo punto riferendosi proprio alla nota cantante ha sottolineato: “Se non vuole essere portata in ballo in un programma come il GF per risolvere questa cosa, tanto più che ha mandato una diffida, secondo me dev’essere rispettata. Non ci sono cose peggiori che le liti familiari”. L’ex gieffino poi ha espresso il suo parere sulla polemica che Elenoire Ferruzzi ha scatenato di recente per aver sostenuto che Luca Salatino abbia un interesse per lei, visto che riferendosi all’icona trans ha precisato: “Il suo sbaglio è quello di non saper leggere nella sua grande intelligenza, un comportamento scherzoso che non è una provocazione reale di qualcosa che può nascere”. Si è sentito di dare un consiglio alla famosa artista: “Bisogna distinguere il gioco, da quella che può essere una provocazione s*ssual*. Lì forse ha sbagliato lei”.

La replica di Alex Belli alle provocazioni dell’influencer: “Faccia e dica quello che vuole”

L’attore che di recente è stato asfaltato da Patrizia Groppelli, inoltre quando il giornalista Valerio Palmieri gli ha detto che Soleil Sorge non smette di provocarlo dicendo che lo scorso anno ha fatto cinema a differenza di lei che ci ha messo il cuore, ha replicato: “Il cuore ce l’abbiamo messo tutte e due. Lei deve fare sempre l’amazzone, quella che tutti gli altri hanno torto e lei ha ragione”. L’ex gieffino ha continuato a rispondere alla nota influencer italo-americana con queste parole:

“Faccia quello che vuole, ma soprattutto dica quello che vuole, perchè tanto la verità noi l’abbiamo vista e la conosciamo, è quella”.

Il chiacchierato 39enne sempre durante la chiacchierata si è detto convinto che i concorrenti faranno più fatica tra qualche mesetto, se continuano a sparare tutte le cartucce all’inizio: “Ognuno di loro cerca di dare il massimo. Il problema è che il Grande Fratello si vede alla lunga”.