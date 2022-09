Alex Belli asfaltato da Patrizia Groppelli: “Aveva bisogno di visibilità!”

La nota opinionista attacca l’ex gieffino: “Perchè non pensa a costruirsi una carriera?”

Alex Belli un ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini ha scatenato delle polemiche sui social, per aver lanciato una stoccata a Orietta Berti. A prendere le difese della cantante oltre a Vladimir Luxuria è stata anche la famosa opinionista Patrizia Groppelli, che raggiunta dalla pagina Instagram thepipol_gossip ha asfaltato l’attore dopo aver detto che a lui avrebbe fatto piacere essere al posto della cantante: “Questa è la verità. Purtroppo c’è una grossa differenza, lui è un pony, lei un cavallo di razza”. Sempre riferendosi all’ex gieffino ha aggiunto:

“Perchè non pensa a costruirsi una carriera? Lui non ce la farà mai a raggiungere i livelli di quella gran donna”.

Il chiacchierato attore si difende dopo aver scatenato una bufera: “Non ho fatto nessun scivolone”

Sono parecchi gli utenti della rete che non hanno affatto gradito la frecciatina che Alex Belli ha indirizzato a Orietta Berti, l’opinionista del GF Vip 7. In poche parole l’attore si è fatto sentire sui social scrivendo: “Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani“. L’opinionista e imprenditrice Patrizia Groppelli si è schierata dalla parte della cantante, visto che hai microfoni di thepipol_gossip si è scagliata contro l’attore: “Dovrà rassegnarsi, o al massimo aspirare a creare nuovi triangoli amorosi all’interno dei reality. Poi era completamente sparito dai radar. Nessuno parlava più di lui. Quindi aveva bisogno di farsi risentire e riacquisire un po’ di visibilità”. L’ex gieffino intanto ha risposto a una critica del giornalista Gabriele Parpiglia, che gli ha detto di aver fatto uno scivolone. Il compagno di Delia Duran si è difeso con queste parole: “Giusto per la cronaca io non ho fatto nessun scivolone”. Riferendosi alla cantante ha sottolineato: “E’ partita la sua intervista contro di me e offendendo e minimizzando il trascorso professionale, che per carità non è certamente paragonabile al suo, ma ognuno di noi ha la propria storia da scrivere!”.

Alex Belli attaccato anche dall’ex protagonista di Uomini e Donne: “E’ un cafone!”

L’attore dopo aver precisato di avere grande rispetto per la cantante, ha aggiunto: “Ho solo espresso un parere dopo un suo attacco e soprattutto dopo una sua dichiarazione su TV Sorrisi e Canzoni che cita: “Spero di ricordarmi i nomi”, riferito ai concorrenti”. L’ex gieffino oltre ad augurare il meglio all’artista, a tutto il cast e alla produzione del GF Vip ha sottolineato: “Non ho voluto fare l’opinionista”. Questa sua ultima precisazione è una chiara replica a Vladimir Luxuria, che ai microfoni di thepipol_gossip ha tuonato contro di lui: “Rosica! Probabilmente voleva starci lui su quella poltrona”. La stessa pagina Instagram ha raccolto le dichiarazioni di Karina Cascella: