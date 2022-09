Alfonso Signorini e il suo compagno si sono lasciati: “Decisione sofferta”

Il conduttore del GF Vip lo ha annunciato oggi: “Dopo 18 anni sono tornato single”

Oggi Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza il conduttore della versione vip del padre di tutti i reality show ha colto la palla al balzo per fare una confessione intima. Di cosa si tratta? Ha rivelato che dopo 18 anni è tornato single: “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta…” Il giornalista e conduttore ha poi fatto presente che con il suo ormai ex Paolo Galimberti è finita perchè il rapporto si trascinava: “Quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere…”

Alfonso Signorini fa una confessione sul suo ex compagno: “Gli vorrò sempre bene”

Il conduttore del Grande Fratello Vip, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della sera, dopo aver rivelato di essere tornato single dopo ben 18 anni, ha anche voluto fare una precisazione. Di cosa si tratta? Ha rivelato che vorrà sempre bene al suo ex compagno Paolo Galimberti: “Gli vorrò sempre bene…” Successivamente il presentatore e giornalista, che è stata attaccato per la pubblicazione delle foto del bacio tra Alessandro Cecchi Paone e il suo nuovo compagno Simone su Chi, ha anche colto l’occasione per rivelare che al momento il suo cuore sta battendo per un’altra persona:

“Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”

Il conduttore innamorato di un’altra persona: chi è? Parla lui

In tanti adesso si staranno chiedendo chi è riuscito a far breccia nel cuore di Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip sul Corriere ha preferito non svelare l’identità di questa persona, limitandosi a dire che comunque non fa parte del mondo dello spettacolo:

“Non frequenta il mondo della televisione ed è la mia salvezza. C’è chi per un’ora in più sullo schermo venderebbe il marito…”

Il giornalista ha poi parlato del magazine che ormai dirige da oltre 16 anni. E al quotidiano ha rivelato di aver fatto verdite record grazie al numero in cui è stato annunciata la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: “Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate…”