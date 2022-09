Alfonso Signorini attaccato: “Cattivo gusto foto Alessandro Cecchi Paone”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 7, 2022 , in Personaggi Tv

Foto Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato indignano una lettrice di Chi: “Superato il limite”

Nello scorso numero del magazine Chi sono state pubblicate delle foto del popolare giornalista impegnato a baciare il suo nuovo compagno, Simone. Queste immagini non sono però piaciute a tutti i lettori del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Difatti proprio sull’ultimo numero del settimanale è stata pubblicata un’email di una lettrice, che ha voluto esprimere al direttore tutto il suo più totale dissenso nel vedere tali immagini, asserendo di credere sia stato un errore pubblicarle:

“Con quelle foto ha superato ogni limite del buon gusto e (se è vero che ognuno può aver i suoi gusti) non mi pare il caso di sbandierarli in questo modo…”

Alfonso Signorini respinge al mittente le accuse mosse dalla lettrice: “Non c’è niente di cattivo gusto”

Il direttore del magazine Chi, dopo aver letto attentamente l’email della lettrice, ha subito voluto rispondere per le rime asserendo di credere che le foto del bacio tra Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato non siano affatto di cattivo gusto, anzi:

“Raccontano semplicemente l’entusiasmo di una passione e di un sentimento che lega due uomini…”

Successivamente il giornalista e conduttore, che nella prossima edizione del GF Vip non ha più voluto Adriana Volpe come opinionista preferendo prendere al suo posto Orietta Berti, si è comunque scusato con la signora se con quelle immagine ha urtato la sua sensibilità.

Il giornalista attacca la lettrice del suo settimanale: la frecciata velenosa

Alfonso Signorini ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Chi uscito oggi in edicola asserendo che qualora fosse davvero un problema insormontabile vedere foto simili sarebbe ben felice di perdere ‘per strada’ una lettrice come lei:

“Se fosse questo per lei il vero problema, sarei ben contento di aver perso una lettrice. Saluti…”

Insomma anche in questa circostanza il popolare giornalista e conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip non ha certo avuto paura a rispondere per le rime alla lettrice, che ha criticato le foto di Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato.