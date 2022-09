Amadeus, battuta amara a Soliti Ignoti: “Gas? È come avere una gioielleria”

La battuta del conduttore di Soliti Ignoti al concorrente: “Se lavori con il gas…”

Non è mancato neanche oggi, venerdì 16 settembre 2022, l’appuntamento con il seguitissimo gioco dell’access prime time di Rai1 dedicato alle identità, dove hanno partecipato, come avviene dall’inizio di questa edizione, ben due concorrenti, cioè un padre e una figlia provenienti dalla Campania, esattamente dalla provincia di Avellino. E proprio con loro all’inizio della trasmissione il padrone di casa si è reso protagonista di una divertente gag involontaria che ha fatto scoppiare a ridere sia i suoi ospiti che tutti gli spettatori presenti in studio. Nello specifico, Amadeus ha chiesto al concorrente: “Che lavoro fai?”. A tale domanda il signor Massimo ha risposto: “Sono un operaio, lavoro per una ditta che distribuisce gas metano in provincia di Avellino”.

Gas? Allora è come fare il gioielliere…

è stato il commento ironico del conduttore.

La reazione del concorrente di Soliti Ignoti alla battuta di Amadeus: “Praticamente si”

“Eh, si praticamente” ha risposto ridendo il signor Massimo, tra gli applausi di un divertito pubblico presente nel Teatro delle Vittorie di Roma. La parola è passata poi alla giovane figlia, che ha rivelato di essere una studentessa prossima ai test di Medicina. Battute di inizio puntata a parte, la partecipazione dei due è andata parecchio bene, perchè sono arrivati allo step conclusivo del gioco con una cifra altissima, 93.000€, che però non sono riusciti purtroppo a portare a casa avendo abbinato in modo errato il parente misterioso, che non era il padre dell’ignoto da loro indicato.

Ospite di Amadeus a Soliti Ignoti-Il ritorno, la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini)

Momenti esilaranti anche con uno degli otto ignoti stasera, l’attore Maurizio Ferrini, intervenuto nei panni dell’amatissima signora Coriandoli, da decenni popolarissima per il pubblico televisivo. Soliti Ignoti a parte, ricordiamo che domani il conduttore tornerà in prima serata con la prima delle tre puntate della nuova edizione di Arena Suzuki, show musicale sul quale ieri a La vita in diretta ha rivelato una curiosità che nessuno sapeva, spiegando come l’ha pensato… Oggi, invece, nel programma di Serena Bortone ha stuzzicato la collega con una battuta.