Amadeus punge Serena Bortone per un meme sui social: “Ormai lo sanno tutti”

Oggi è un altro giorno, Amadeus punge la conduttrice: “Sanno tutti come balli”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, venerdì 16 settembre, è intervenuto con un breve video registrato il conduttore ravennate che ha concesso una piccola intervista a Serena Orsella. Alla fine della chiacchierata, tuttavia, Amadeus ha lanciato una divertente frecciatina alla conduttrice. Facendo un passo indietro da mesi circolano sui social dei ‘meme’ che ritraggono la Bortone in momenti leggeri e divertenti uno in particolare la vede ballare scatenata durante l’esibizione di Rossana Fratello. Ebbene proprio riferendosi a questo meme e mimando anche il suo modo di ballare, il conduttore ha esclamato:

“Serena fagli vedere come balli… che tu lo so che eri una cubista. Lo sanno ormai.”

Serena Bortone glissa sulla battuta del conduttore: “Canteremo tutti”

La divertente e simpatica provocazione di Amadeus, sui meme che spopolano sui social non è stata colta dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno. Quest’ultima, infatti, subito dopo ha dovuto fornire gli ultimi aggiornamenti sull’alluvione nelle Marche. Tutta Italia com’è noto questa mattina si è svegliata con le tragiche notizie di morti, dispersi e feriti dell’alluvione che hanno, ovviamente, segnato ed addolorato la conduttrice. Tuttavia, paradossalmente, la Bortone ha replicato ad Amadeus prima perché nel lanciare il servizio ha ammesso:

“Tutti balleremo e lo vedremo ovviamente.”

Amadeus pronto per Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90: “Ci sarà tutta la musica del mondo”

L’appuntamento con la nuova edizione di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 e ’90 (quest’ultimo decennio è una novità) è per domani sera, sabato 17 settembre, a partire dalle 21.25 su Rai1. Nel breve collegamento con il talk di Serena Bortone, il conduttore ha anticipato: “40 anni di musica, c’è praticamente tutta la musica del mondo che possiamo cantare e ballare.” E poi dopo ha aggiunto di non avere, per un motivo o per un altro, un decennio preferito, gli anni ’60 sono quelli della sua infanzia mentre i ’70 quelli della sua adolescenza. Gli ’80 li ricorda come quelli dei suoi primi lavori di deejay alla radio e così i ’90. Insomma, è tutto pronto per le nuove puntate del suo show in cui non mancheranno ospiti nazionali ed internazionali accennati dal conduttore a La vita in diretta di recente.