Amaurys Pérez arrabbiato con il Grande Fratello: “Avevo chiesto solo una cosa”

La rabbia dell’ex pallanuotista contro il programma: “Avevo chiesto solo una cosa”

Ieri sera la terza puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di tensioni ed emozioni per tutti i concorrenti della casa. Le belle parole di Antonino Spinalbese sulla figlia Luna Marí e anche sulla sua ex Belen Rodriguez, che ha sottolineato essere la madre di sua figlia e che per questo le vuole bene e ha intenzione di mantenere un rapporto pacifico hanno colpito tutti, inquilini e telespettatori. La proposta di Alfonso Signorini di far avere all’uomo una foto di lui e sua figlia non è però andata particolarmente giù ad Amaurys Pérez, il quale si è mostrato abbattuto per il resto della serata, per poi sfogarsi in confessionale durante la sua nomination: “No non sto bene, vi avevo chiesto solo una cosa, sapete che sono dipendente dalla mia famiglia e quanto mi manca e non ho avuto niente”.

La mancanza si fa sentire per Pérez: la promessa di Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha poi promesso all’ex pallanuotista delle sorprese a breve, senza andare nello specifico, con l’uomo che è rimasto col muso lungo e ha lasciato il confessionale poco convinto senza rispondere. Poi, appena sveglio stamattina si è confessato con Sara Manfuso, con entrambi che sentono le mancanze dei propri cari. Alla domanda della donna su come fronteggiare questo problema, l’italo-cubano ha risposto in modo sincero di non sapere una soluzione. Però oggi l’uomo sembra di un umore migliore rispetto a poche ore fa, con Signorini che probabilmente gli farà avere una foto o la sorpresa di qualche familiare nelle prossime puntate come promesso.

Grande Fratello Vip 7, lo scontro infuocato tra Sara Manfuso e Sonia Bruganelli

Nella puntata di ieri sera del padre di tutti i reality show, ha catturato l’attenzione il pesante scontro tra Sara Manfuso e Sonia Bruganelli, che era stato preceduto dalle critiche di Soraia, fidanzata di Luca Salatino, alla moglie del politico Andrea Romano in seguito ad alcune cose che ha detto a Elenoire Ferruzzi nel corso della scorsa settimana. La donna ci è rimasta molto male per come l’hanno fatta passare, come si vede da un fuori onda, dato che è stata dipinta come un’arpia che ha messo zizzania tra Salatino e l’icona trans, come sottolineato anche dall’opinionista in studio. Vedremo quale decisione prenderà la Manfuso in merito alla vicenda e come si comporterà nella puntata di giovedì.