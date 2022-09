GF Vip, Sara Manfuso pronta ad abbandonare: “Non ci sto a passare per arpia”

Sara Manfuso pronta a lasciare il reality show: “Voglio andare via subito”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ed in questa occasione la moglie del politico Andrea Romano è finita spesso e volentieri al centro delle polemiche. Durante un fuori onda la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha confessato di non aver per nulla gradito il modo in cui gli autori l’hanno dipinta in puntata, arrivando addirittura a minacciare di voler abbandonare: “Non ci sto a passare per arpia. Io ho sbagliato a venire e ora vado via subito proprio…” Quest’ultima infatti si è molto lamentata del fatto che è stata mandata in onda una clip in cui ha sparlato di Ginevra Lamborghini insieme a Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà, asserendo che è stata fraintesa: “Erano battute tra di noi nulla di più…”

Grande Fratello Vip, la concorrente vuole lasciare: “E’ stato fatto un montaggio contro di me”

Sara Manfuso non si è però data pace continuando ad attaccare duramente gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, il quale ieri sera ha ripreso Elenoire Ferruzzi per tutta la diatriba scoppiata con Luca Salatino. Difatti la moglie del popolare politico ha rivelato di credere sia stato fatto un montaggio contro di lei solo per farla passare male agli occhi di Ginevra:

“Guardate che non ci sto qui a fare il capro espiatorio. Essere dipinta così. Hanno fatto un montaggio contro di me…”

Una volta finita la puntata si è anche chiarita con la Lamborghini volendo rassicurarla di non avere assolutamente niente nei suoi confronti: “Non ce l’ho con te. Sei una persona con cervello e sicuramente capirai tutto…” Tuttavia quest’ultima le ha risposto gelidamente, asserendo di credere che non fosse quello il momento giusto per parlare di tutta questa faccenda.

Wilma Goich attacca la concorrente del GF Vip: “E’ cattiva”

Si segnala inoltre che una volta finita la puntata Sara Manfuso, la quale ha espresso dubbi su Attilio Romita, è stata attaccata anche dalla popolare cantante. Difatti quest’ultima, parlando a tu per tu con Pamela Prati, non ha nascosto di credere che sia una donna cattiva:

“Mi stanno sulle pa**e due persone qui. Una è Sara perché è proprio cattiva. Dice ‘ma come, dicono di me…Ma come dicono di te? Le dici le cose…”

La Goich ha poi rivelato di non gradire il fatto che cerchi di far passare per sciocchi gli altri negando l’evidenza: “Ma stiamo scherzando? Mi hai preso per scema? Io devo credere a te che dici che non è vero? Ma io guardo e vedo…”