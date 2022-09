Elenoire Ferruzzi chi è: età, altezza, instagram, vita privata dell’icona trans

GF Vip, nella casa più spiata dagli italiani arriva l’icona trans: età e vita privata

Stasera inizierà la nuovissima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E tra i concorrenti ci sarà anche l’icona trans di Milano Elenoire Ferruzzi. Sulla sua vita strettamente privata non è dato sapere granché. Pare abbia circa 42 anni e si sia laureata in Lettere. Sembra inoltre abbia fatto l’insegnante in una scuola privata. All’età di 16 anni ha iniziato a fare la sua transizione. Ha sempre dichiarato di avere un rapporto serenissimo con la chirurgia estetica, visto che ha iniziato a rimodellare il suo corpo appena adolescente.

Chi è Elenoire Ferruzzi: il suo profilo instagram, controversie con un’Azienda di moda, ha rischiato la vita

La nuova concorrente trans del Grande Fratello Vip è seguitissima sul social fotografico, dove conta oltre 100.000 follower (QUA il SUO PROFILO INSTAGRAM). Si segnala che è diventato virale un suo video in cui ha criticato ironicamente una borsa di un noto brand, asserendo: “E’ il male…” Per questo suo sketch del tutto improvvisato è stata portata in Tribunale dalla suddetta Azienda di moda, che le ha chiesto 1 milione di euro di risarcimento perchè avrebbe in qualche modo leso l’immagine. Tuttavia, come ha raccontato lei stessa recentemente, il tutto è stato archiviato. E’ sempre stata una vera e propria icona nel mondo gay combattendo in prima linea per i diritti LGBTQ+. Mesi fa la nuova concorrente del reality show vip, che farà stasera il suo ingresso nella Casa, ha rischiato la vita dopo aver preso il Covid. Difatti è stata mesi ricoverata e solo grazie al grande impegno dello staff medico è riuscita a salvarsi.

Anticipazioni GF Vip: ecco il pensiero della nuova concorrente sulle donne trans

Elenoire Ferruzzi non ha certo mai avuto paura ad esprimere le sue opinioni. E recentemente ha detto la sua anche sulle donne trans, non lesinando qualche critica:

“Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito…”

Pare che in passato abbia avuto un unico grande amore, anche se non è dato sapere la sua identità. Al momento sembra essere single. In base alle anticipazioni sulla puntata di stasera avrà un acceso scontro con Sonia Bruganelli, sulla quale non ha lesinato critiche in passato.