Ambra Angiolini, frecciata all’ex: “Colpa sua se sono stata da una psicologa”

X Factor, concorrente viene allo scoperto: “Mi piace molto la giurata”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di X Factor su Sky Uno. Ed in questa occasione un concorrente, prima di fare la sua esibizione, ha rivelato di avere da sempre un debole per la giurata Ambra Angiolini. Il ragazzo ha portato sul palco un suo pezzo originale, ma non ha convinto i giurati. Tra questi ultimi Dargen D’Amico ha anche colto la palla al balzo per lanciargli una frecciatina. Difatti quest’ultimo, dopo avergli detto di ricordare molto Belo Figo, l’ha bocciato senza possibilità d’appello, facendogli una battuta di spirito: “Sappiamo che invece l’unico parere che ti interessa è quello di Ambra…”

Ambra Angiolini lancia una frecciatina velenosa al suo ex compagno: “Sono andata dalla psicologa per colpa sua”

La giurata ha deciso di stare al gioco e quindi ha deciso di raggiungere il ragazzo sul palco di X Factor. Una volta che se l’è ritrovato davanti gli ha detto in maniera molto gentile di non essere interessata, cogliendo l’occasione per lanciare una frecciata neppure troppo velata nei confronti del suo ex compagno Max Allegri:

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente…”

E ovviamente in studio gli applausi si sono sprecati per la popolare attrice, che è finita recentemente al centro del gossip dopo essere stata sorpresa insieme al collega Francesco Scianna camminare per le strade di Roma.

L’attrice rassicura la sua psicologa: “Sono finalmente guarita”

Ambra Angiolini ha continuato a portare avanti questo simpatico sketch improvvisato ad X Factor volendo anche rassicurare la sua psicoterapeuta, che pare l’abbia aiutata a superare il suo dispiacere per la fine della storia d’amore con l’allenatore della Juventus, Max Allegri: “Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita…” L’attrice si è poi rivolta al concorrente, negandogli la possibilità di poter continuare ad andare avanti nella competizione: “Mi dispiace, ma per me è un no…” Ovviamente questo siparietto ha fatto molto discutere anche sui social, visto che ha spiazzato un po’ tutti gli spettatori.