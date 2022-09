Amici 22, Aaron crolla in lacrime: “Periodo complicato economicamente”

Aaron racconta la situazione della sua famiglia: “Sono qui per aiutare i miei genitori”

Qualche giorno fa il nuovo allievo di Amici 22 ha compiuto 18 anni. Durante il daytime di oggi Maria De Filippi l’ha convocato in una delle sale canto e gli ha fatto trovare un pacchetto regalo. Dentro c’era un telefonino e l’allievo di Rudy Zerbi appena l’ha visto è scoppiato in un pianto incredibile. La conduttrice ha spiegato che lo desiderava da tanto. Insieme al cellulare c’era anche una lettera scritta dai genitori del ragazzo e si è capito che per comprarglielo hanno avuto non poche difficoltà. Tra le lacrime il cantante ha raccontato:

“Io sono venuto qui sia per me ovviamente, perché è un’esperienza già fighissima, però sono venuto anche per dare una mano a loro. Perché è un periodo complicato economicamente”.

L’allievo di Amici 22 si lascia andare ad uno sfogo con la conduttrice: “Sto affrontando tante cose da solo”

Leggendo la lettera scritta dalla sua famiglia Aaron non riusciva nemmeno a parlare dalle lacrime. Oltre ad aver raccontato alla conduttrice il periodo economicamente non facile che la sua famiglia sta attraversando l’allievo ha anche provato a spiegare qualcosa di sé.

“Sto affrontando tante cose da solo e non l’ho mai fatto. Da una parte ho tanta forza ma dall’altra ho tanta paura

ha detto il cantante. Quest’ultimo ha poi aggiunto a Maria De Filippi di essere tanto fragile ma che adesso vuole uscire il coraggio. Ha dunque ammesso che prima stava dando il 30-40% e che non vuole più permetterglielo alla sua testa.

Grande festa per Aaron: i compagni e la produzione gli organizzano una sorpresa

Non solo la lunga e confortante chiacchierata con la conduttrice di Amici 22 e il regalo mandato dalla sua famiglia. Per il cantante della scuola c’è stata anche un’altra grande e bellissima sorpresa. La produzione del programma ha infatti fornito agli altri allievi tutto il materiale per una festa incredibile. Palloncini, cibo, musica e chi più ne ha più ne metta. Una volta rientrato in casetta l’allievo ha potuto festeggiare i suoi 18 anni con questa bellissima festa a sorpresa. E non solo lui, infatti anche una delle insegnanti ha ricevuto un pacco sorpresa inviato proprio da uno degli allievi.