Amici, pacco sorpresa per Alessandra Celentano: chi è l’ammiratore segreto

Alessandra Celentano non se l’aspettava: arriva il regalo dell’allievo

La puntata di Amici 22 andata in onda ieri, domenica 25 settembre, sul fronte Celentano ha lasciato basiti molti. Infatti la maestra aveva sospeso la maglia a Ramon, suo allievo appena entrato e ballerino di danza classica. Dopo essersi lamentata per il suo look trasandato la produzione ha fornito all’allievo un pigiama blu elegante e una vestaglia. Una volta tornato in casetta, come mostrato nella puntata del daytime di oggi, Ramon ha scritto una lettera alla Celentano e le ha fatto anche un regalo. Ovvero uno dei suoi costumi, leopardato, dentro una scatola a forma di cuore. Quando la maestra l’ha aperto era sinceramente divertita.

“E’ il mio pigiamino preferito”

ha detto Ramon. “E te ne privi così?” ha risposto divertita la maestra. Quest’ultima ha assicurato di indossare il regalo quando sarà a casa, da sola.

L’allievo di Amici 22 scrive una lettera all’insegnante: “Mi ritengo diverso da tutti”

Dopo aver vissuto ieri in puntata un grande momento di imbarazzo Ramon ha dunque deciso di dire la sua. Così, dopo aver chiesto di incontrare Alessandra Celentano, il ballerino ha deciso di leggerle la lettera che le aveva scritto. Innanzitutto Ramon si è scusato per i suoi atteggiamenti che magari alla maestra sono sembrati poco consoni. Poi però ha aggiunto:

“Se è vero che sono un ballerino classico, e che devo avere un certo atteggiamento, io mi ritengo diverso da tutti”.

La maestra di Amici 22 ridà la maglia al ballerino e precisa: “Voglio che tu sia te stesso”

Il gesto fatto da Ramon ha molto colpito la maestra di Amici 22 che si è subito ammorbidita. Alessandra ha spiegato di tenerci molto agli aspetti estetici e ai modi perché i ragazzi sono ripresi dalle telecamere e guardati da tutta Italia. Insomma, ballerini e cantanti possono fungere anche da esempio per tanti giovani a casa. Tuttavia ha aggiunto:

“Voglio che tu sia te stesso”.

La Celentano, ha poi assicurato all’allievo che domani mattina riavrà la sua maglia. Intanto dopo la puntata di ieri, e l’appello fatto dalla conduttrice, tutti gli occhi sono puntati sull’identità del fidanzato di Alessandra Celentano: chi è?