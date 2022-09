Anna Pettinelli e la verità sull’addio ad Amici: “Non date retta ai rumors”

L’ex professoressa di Amici chiarisce i suoi rapporti con la conduttrice: “E’ tutto a posto”

Da ormai diverse settimane non si parla d’altro che dell’uscita di scena di due professori dal talent di Canale5. Si tratta di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, rispettivamente insegnante di canto e di danza. Di entrambe non si conoscono ancora i motivi nel dettaglio. Finalmente però la Pettinelli ha chiarito in che rapporti è rimasta con Maria De Filippi durante un’intervista a SuperGuida TV che ha intercettato la speaker radiofonica al Festival di Venezia. Anna, dopo aver confermato il suo addio alla trasmissione, ha aggiunto:

“E’ stata un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”.

Anna Pettinelli condurrà un nuovo programma? “Al momento è un segreto”

La conferma dei buoni rapporti mantenuti dall’ormai ex insegnante di Amici e Maria De Filippi sembra confermata anche da un nuovo progetto che le vedrebbe nuovamente lavorare insieme. Recentemente, infatti, si era parlato della possibilità di vedere la Pettinelli alla conduzione di un nuovo programma targato Fascino, la casa di produzione dietro la quale c’è la De Filippi. Interrogata sull’argomento la Pettinelli ha fatto la vaga spiegando di non poter ancora dire nulla. Tuttavia ha lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola con le seguenti parole:

“Al momento è un segreto e non si può dire. Ma presto avrete notizie”.

Cosa ne pensa l’ex insegnante di Amici del cinema: “Ho un buon rapporto”

Infine, durante l’intervista, Anna Pettinelli ha parlato anche del cinema, vero motore del Festival di Venezia.

“Ho un buon rapporto. Mi piace, lo seguo e ci vado”

ha detto la speaker radiofonica. Poi ha aggiunto che quando non riesce guarda i film in televisione anche se, secondo lei, i film vanno visti in sala. Sui film in promozione alla Mostra del Cinema la Pettinelli si è mostrata parecchio incuriosita soprattutto da quelli italiani. In particolare ha visto il film Siccità ma anche molti altri le sembrano interessanti. “Spero che i film italiani possano trovare la strada del successo anche fuori i confini” ha concluso.