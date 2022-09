Anna Pettinelli volta pagina dopo Amici: nuovo progetto con Maria De Filippi?

Maria De Filippi pronta ad affidare un nuovo programma all’ex insegnante di Amici? L’indiscrezione

Manca ormai pochissimo all’avvio della nuova edizione del talent di Canale5 che, com’è ormai noto, quest’anno avrà diverse rivoluzioni sul fronte corpo docenti. E se per il settore danza sarà Veronica Peparini a lasciare, con Emanuel Lo che la sostituirà, per il canto sarà Anna Pettinelli a dire addio e al suo posto tornerà Arisa. Pare però che la Pettinelli non lascerà del tutto il mondo televisivo della De Filippi. Il sempre informato Tvblog.it nelle ultime ore ha lanciato infatti un’indiscrezione inaspettata. Sembra che alla speaker radiofonica potrebbe essere affidato un nuovo programma targato Fascino, la casa di produzione controllata per buona parte dalla De Filippi.

Di cosa potrebbe trattare il nuovo programma di Anna Pettinelli: le ipotesi

Al momento non si conoscono i dettagli del nuovo progetto che potrebbe essere affidato all’ormai ex insegnante di Amici, opinionista de La vita in diretta e speaker radiofonica di RDS. Quel che pare però più certo è che il programma potrebbe essere trasmesso in una delle reti Mediaset. Tuttavia un’altra delle ipotesi riguarda la messa in onda su Witty Tv, la piattaforma leader ed esclusiva dei programmi di Maria De Filippi. Sui contenuti tutto tace ma l’ipotesi più immediata è che si tratti di un programma inerente la musica. D’altronde la Pettinelli, che recentemente ha avuto un duro sfogo, vanta una lunghissima e ricca carriera nel mondo musicale.

La svolta di Anna Pettinelli tra amori finiti e nuovi progetti lavorativi

Quello che si appresta ad arrivare sembra che per la Pettinelli sarà un periodo di novità e cambiamenti. Anna ha chiuso recentemente la storia con il marito Stefano Macchi il quale nelle ultime settimane ha ufficializzato la sua nuova relazione. Anna sta attuando inoltre anche dei cambiamenti a livello lavorativo su cui spicca l’uscita di scena da Amici dopo gli ultimi anni passati dietro la cattedra di canto. I rapporti con Maria De Filippi sembrano rimasti però ottimi, come dimostra l’indiscrezione circa il nuovo programma televisivo che potrebbe condurre a breve la Pettinelli. Ad Anna rimangono però anche due certezze: la radio e il posto da opinionista a La vita in diretta.