Amici, chi è il fidanzato di Alessandra Celentano? L’indizio di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi svela un retroscena sulla collega: “Ha detto che è del Nord”

Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda puntata di Amici 22 oggi, 25 settembre, e come sempre Maria De Filippi appena entrata in studio ha stuzzicato uno dei professori. In particolare si tratta della Celentano che nella prima puntata di domenica scorsa aveva svelato alla conduttrice, e dunque anche al pubblico, di essersi fidanzata senza però rivelare l’identità dell’uomo in questione. Per cercare di scoprire qualcosa sul fidanzato di Alessandra Celentano la De Filippi ha chiesto aiuto a Rudy, per capire se lui sapesse qualche dettaglio su di lui. A tal proposito il professore di canto, molto amico della Celentano, ha detto:

“Lei ne parla nei camerini, si capisce tanto dai dettagli. Le sono arrivati anche dei fiori che non erano mai arrivati. L’unica cosa che ha detto è che è del Nord”.

La conduttrice di Amici 22 lancia un appello a tutti: “Aiutateci a capire chi è”

Il mistero intorno all’identità del fidanzato di Alessandra Celentano si infittisce. Oltre a chiedere un aiuto a Rudy Zerbi la conduttrice del talent di Canale5 ha deciso di elencare i cambiamenti dell’insegnante di danza. Infatti secondo Maria De Filippi la Celentano non è più quella di prima, quella severa e dura che il pubblico e i colleghi sono abituati a conoscere. E’ più simpatica e più leggera, tratti tipici di una persona che è innamorata e che è serena dal punto di vista sentimentale. “Aiutateci a scoprire chi è” ha chiesto la conduttrice a tutti.

Alessandra Celentano perplessa: “Ma sembra una cosa così strana che io possa avere un fidanzato?”

Mentre in questo periodo la maestra di danza classica ad Amici 22 ha segnato un record assoluto dal punto di vista della carriera, sembra che anche sul versante privato le cose stiano procedendo a gonfie vele. Quella che infatti l’altra volta sembrava una battuta, ovvero essersi fidanzata durante l’estate, adesso sembra essere qualcosa di concreto. E così, dopo le tante domande e gli appelli di Maria De Filippi, l’insegnante ha chiesto:

“Ma sembra una cosa così strana che io possa avere un fidanzato?”.

E la conduttrice ha risposto divertita: “Un po’ sì”.