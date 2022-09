Amici 22, Alessandra Celentano segna un record: è la prima volta che…

Alessandra Celentano batte ogni altro professore del talent di Canale5

Andrà in onda oggi, domenica 25 settembre, la seconda puntata di Amici 22 che ha aperto i battenti della scuola più famosa d’Italia la scorsa settimana. Il pubblico si è ritrovato un corpo docenti decisamente rinnovato: via Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dentro Arisa e Emanuel Lo. Sono rimasti invece gli altri 4 docenti: i più recenti Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, e i più longevi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. E proprio quest’ultima ha segnato un vero e proprio record come insegnante più duratura della trasmissione! Come riporta Nuovo Tv:

“Sta comodamente seduta dietro la sua cattedra dal 2003. Un record di venti stagioni che consegna all’ex ballerina il primato di docente più longeva del programma”.

I dubbi dietro all’abbandono di Amici 22 da parte dell’ex insegnante: c’entra la maestra di danza classica?

Non è ancora chiaro cosa si celi dietro l’addio di Veronica Peparini ma le voci che girano parlano di burrasca e rapporti tesi dietro le quinte con una collega. Si tratterebbe in particolare di Alessandra Celentano che, dopo anni e anni di rispetto, l’anno scorso ci è andata giù pesante con la collega. Nel dettaglio la Celentano era arrivata a dire a Veronica che non ne capiva niente di danza! Su questo argomento spinoso il settimanale sopracitato scrive:

“Che con la Celentano non corresse buon sangue si sapeva. La sentenza ‘non capisci nulla della danza’ però potrebbe aver segnato il punto di non ritorno”.

Alessandra Celentano fa fuori tutti: i nomi dei docenti che hanno lasciato il talent

Veronica Peparini è però soltanto l’ultima di una lunga lista di docenti di danza che hanno detto addio al talent di Canale5 nel corso delle varie edizioni. Il settimanale in questione ne ricorda alcuni come Garrison, Luciano Cannito, Steve La Chance, Timor Steffens e Natalia Titova. Non è andata meglio l’anno scorso al nuovo arrivato Raimondo Todaro che però ha dimostrato di saper tenere testa alla collega e non si è lasciato scalfire. Al punto che quest’anno, dopo diverse voci contrarie, il maestro di latino è rimasto nel cast. Le cose però sono già iniziate col botto e Raimondo Todaro è rimasto sconvolto da un gesto fatto proprio dalla collega.