Anna Pettinelli, battibecco a La vita in diretta: “Perché sei qui a parlare?”

Botta e risposta nel programma di Alberto Matano tra due ospiti

Ampia pagina dedicata al caso dell’estate, se così possiamo definirlo, nel talk che si è svolto oggi, martedì 27 settembre 2022, come da tradizione nella seconda parte de La vita in diretta, dove il padrone di casa Alberto Matano ha ospitato, tra gli altri, Anna Pettinelli e Paola Ferrari. La giornalista sportiva ha rivelato, parlando della rottura tra Totti e la Blasi, che i problemi tra loro sarebbero cominciati quando lui ha lasciato il calcio. “Queste sono ipotesi tue” ha commentato la Pettinelli, alla quale Paola ha replicato piccata: “No! Non sono ipotesi, ci sono dei dati fondati”. Dunque Anna ha asserito di non volere che si parli più in tv di questa separazione perchè ci sono dei figli di mezzo, e la Ferrari ha controbattuto: “Allora perchè sei qui a parlarne?!”.

La vita in diretta, battibecco tra Anna Pettinelli e Paola Ferrari: “Cali il silenzio”

“Vorrei cadesse il silenzio su questa storia” ha asserito a gran voce Anna Pettinelli ai microfoni della trasmissione condotta da Alberto Matano, spiegando poi alla Ferrari:

Sto dicendo delle cose diverse dalle tue, Paola […] Ci sono tre figli di mezzo, è il momento della responsabilità. Basta amici dei due che vanno a parlare della rottura in tv.

“Deve arrivare il momento del silenzio, della riflessione e della responsabilità” ha dunque ribadito Anna, con Paola che ha replicato: “Non esageriamo”.

Solo perchè sono due personaggi del mondo dello spettacolo, non è giusto che un amico ne parli male

ha quindi ribattuto la Pettinelli, mentre la Ferrari (dopo aver svelato, come già raccontato, da cosa avrebbe avuto origine la crisi tra Francesco e Ilary) ha concluso: “E’ così, non devi scandalizzarti”.

Anna Pettinelli: “A Totti conveniva che Nuccetelli parlasse in tv, alla Blasi invece no”

“Probabilmente a Totti quello che Alex Nuccetelli ha detto in tv è servito, ma a Ilary no […] Non c’è dubbio che abbia fatto bene a denunciarlo” ha quindi concluso la Pettinelli, interrotta da Alberto Matano che ha ricordato il grande eco mediatico avuto per tutta l’estate da questa separazione: “E’ stata la coppia più fotografata, più seguita e più amata d’Italia” sono state le parole del conduttore.