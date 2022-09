Paola Ferrari sgancia la bomba: “Separazione Totti-Blasi? Ho una teoria”

La vita in diretta, la bomba lanciata dalla giornalista sportiva: “Secondo me…”

Lunga pagina di gossip dedicata, tanto per cambiare, alla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi nella puntata de La vita in diretta che Alberto Matano ha condotto oggi, martedì 27 settembre 2022, dove ha avuto diverse ospiti nel talk che si è svolto, come da tradizione, nella seconda parte del programma. Tra queste, Paola Ferrari, che ha commentato la notizia del giorno, ossia la decisione della conduttrice de L’isola dei famosi di querelare per diffamazione Alex Nuccetelli, amico dell’ormai ex marito, che ultimamente ha rilasciato interviste praticamente ovunque e, a quanto pare, l’avrebbe diffamata. “Su questa separazione mi sono fatta una mia idea” ha rivelato Paola, incuriosendo molto Alberto il quale ha commentato: “Questa tua teoria è assolutamente inedita…”, lasciando intendere di volerne sapere di più, magari in un secondo momento.

“Si sono sposati in diretta tv” ha ricordato Paola Ferrari nel programma di Alberto Matano

“Ilary Blasi e Francesco Totti si sono sposati in diretta televisiva, ora si parla ovunque della separazione, ci sta, ma se ci sono gli estremi per la diffamazione per cose che sono state dette, lei fa bene a denunciare” ha dichiarato Paola Ferrari a La vita in diretta, in un talk che ha visto protagoniste anche Rosanna Cancellieri, Anna Pettinelli e non solo.

E’ giusto che lei denunci, ci sono anche dei bambini di mezzo, ma io ho un’idea precisa sulla rottura di questa coppia. Alberto, quando vuoi te la dico

ha dunque asserito la giornalista, sottolineando anche: “Te la posso dire in soli trenta secondi”. Poco dopo Paola ha rivelato di sapere con certezza che i problemi nella coppia sono iniziati quando Francesco ha lasciato il calcio.



La vita in diretta, Alberto Matano sulla separazione Totti-Blasi: “Nuccetelli è stato dappertutto”

“Voglio farvi vedere di cosa stiamo parlando” ha detto successivamente il conduttore de La vita in diretta ai telespettatori, lanciando quindi un servizio che ha riassunto tutte le recenti ospitate in tv dell’amico di Francesco Totti, come detto nei paragrafi precedenti denunciato da Ilary Blasi. Chissà come finirà questa vicenda: ciò che è certo, per ora, è che la cosiddetta ‘quiete dopo la tempesta’ per Francesco e Ilary sembra essere tutt’altro che vicina.