Anticipazioni Grande Fratello Vip: stasera l’atteso ritorno di Adriana Volpe

GF Vip, la famosa conduttrice ospite della serata per una sorpresa e un confronto bollente

Questa sera giovedì 29 settembre va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 7, molto attesa dato gli scontri nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia. Poche ore fa è stato anticipato l’atteso ritorno di Adriana Volpe, che sarà l’ospite di punta della serata sia per un botta e risposta con Sonia Bruganelli che si preannuncia incandescente, soprattutto dopo le dichiarazioni dell’ex opinionista della passata edizione su Chi proprio contro la moglie di Paolo Bonolis, sia per fare una sorpresa al suo grande amico Giovanni Ciacci, con il quale ha collaborato in diversi programmi come Ogni Mattina, l’anno scorso in onda su TV8.

Il verdetto del primo televoto indetto da Alfonso Signorini: chi sarà il primo immune?

Oltre alla presenza di Adriana Volpe, fresca di intervista su Chi, una delle cose principali della puntata di questa sera sarà scoprire il verdetto del primo televoto che decreterà il primo immune di questa settima edizione del reality, così da scoprire anche le prime preferenze del pubblico. Al televoto ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Marco Bellavia, con il vincitore che sarà salvo dalle nomination di questa sera, mentre potrebbe succedere qualcosa di spiacevole al meno votato. Molto discussi Antonella e Marco, con la prima che ha avuto uno scontro con Ciacci nei giorni scorsi, mentre Marco ha avuto un battibecco con Daniele e non convince Ginevra Lamborghini e altri inquilini sui suoi sentimenti verso Pamela Prati.

Gli altri possibili scenari della serata: le sorelle Lamborghini e Pamela Prati

Nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, si preannunciano altri scontri e momenti carichi di emozioni. Alfonso Signorini probabilmente farà vedere a Ginevra la reazione di Elettra a tutto ciò che sta succedendo negli ultimi giorni nella casa, con la sorella maggiore che potrebbe rimanerci male e potrebbe essere costretta a non parlare più di tale argomento. Inoltre, Sofia Giaele De Donà verrà chiamata in causa per le discussioni delle ultime ore e sul suo particolare matrimonio, così come verranno mostrate a Bellavia alcune clip sulle critiche degli altri inquilini in merito alla veridicità dei suoi sentimenti per la Prati. Appuntamento a questa sera alle 21:45 su Canale 5 dopo Striscia la Notizia.