Adriana Volpe e la frecciata a Sonia Bruganelli: “Non so quanto sia vera”

La conduttrice attacca l’ex collega: “Non so quanto sia vera, secondo me c’è altro sotto”

Adriana Volpe, intervistata dal settimanale Chi, è tornata a parlare del Grande Fratello Vip e della sua esperienza nel programma. La conduttrice, che abbiamo apprezzato dapprima come concorrente nella quarta edizione e poi come opinionista lo scorso anno al fianco di Sonia Bruganelli, ha attaccato l’ex collega non riservandole parole al miele: “Credo che a Sonia manchi la passione che avevo io nell’essere sintonizzata tante ore con il GF Vip. Ho provato in tutti i modi ad avere un rapporto con lei, ma senza successo. Non mi ha mai seguito su Instagram mentre io l’avevo fatto ma, dopo la fine del programma, ho smesso di farlo. Non so quanto lei sia vera, secondo me c’è sotto qualcosa. Chissà se a breve condurrà un programma tutto suo in prima serata”. Chissà come reagirà la moglie di Paolo Bonolis a queste parole pesanti. Di certo Signorini non perderà l’occasione di far riferimento all’intervista fatta sul suo giornale nella puntata di domani per avere la risposta della Bruganelli.

Adriana Volpe e il suo rifiuto al GF Vip: “Non potevo entrare nella Casa”

Adriana Volpe ha rivelato di aver rifiutato di partecipare nuovamente come concorrente per la sua situazione familiare, dato che è da sola a crescere sua figlia e che quindi non poteva allontanarsi per tanti mesi. Nonostante abbia ammesso che provi nostalgia per il programma e che sarebbe stata una bomba avere lei dentro la casa con la Bruganelli come opinionista. Inoltre, la conduttrice ha dichiarato che Orietta Berti le piace come opinionista e che secondo lei Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi, con le loro storie da raccontare, saranno le outsider di questa edizione. Poi, su Pamela Prati ha detto che è curiosa di conoscere il materiale che non è ancora stato mostrato, ed è pronta a cambiare idea se sarà convincente. Mentre sulla faida tra le sorelle Lamborghini, la Volpe si è dichiarata contro le diffide e a favore di raccontare ciò che ci si sente.

Adriana Volpe e la sua vita privata: “Sono single ma ho tanti affetti”

Infine, l’ex opinionista del GF Vip 6 ha svelato alcune cose anche sulla sua vita privata: “Sono single, ma ho tanti affetti. Sento l’amore di mia figlia e dei miei amici più stretti, oltre all’affetto del pubblico, per me molto importante. Sto bene così, non ho né rimpianti né rimorsi”. Vedremo se a breve ci sarà un uomo che le farà perdere la testa e cosa le aspetta in questa stagione in ambito professionale dopo il distacco doloroso dal programma di Alfonso Signorini.