Ginevra Lamborghini, la sorella Elettra risponde all’invito: “Senza parole”

GF Vip, Ginevra attaccata da Elettra: “Non aspettatevi che vada a fare dello show”

Ginevra Lamborghini non ha perso tempo nel parlare del rapporto turbolento con la sorella una volta entrata nella casa più spiata d’Italia. Infatti, la ragazza ne ha subito iniziato a parlare con altri inquilini la sera in cui è entrata e, nonostante la prima diffida, inviata prima del suo ingresso nella casa, ha proseguito a parlarne con Alfonso Signorini e con il Grande Fratello. Invece, la seconda diffida è stata inviata da Elettra e dal suo avvocato dopo la prima puntata dopo aver visto alcune foto da lei mai divulgate né approvate, e così la cantante è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram: “Sono molto riservata nella mia vita privata, sono rimasta senza parole, la diffida era stata mandata prima dell’inizio del programma chiedendole di non parlare del nostro rapporto ed era d’accordo, spero ci sia un copione o qualcuno dietro. Non parlerò più di questo teatrino, non ho mai ricevuto lettere da parte sua e non aspettatevi che vada lì a fare dello show”.

Il settimanale Chi fornisce ulteriori dettagli in merito alla lite tra le due sorelle

Il settimanale Chi, in edicola oggi, ha rivelato in esclusiva ulteriori dettagli sulla lite tra le sorelle Lamborghini: “Tutto è iniziato quando Ginevra ha voluto intraprendere la carriera di cantante come Elettra. Le chiede aiuto ricevendo il no dalla sorella, così che Ginevra decide di fare da sola. Elettra si sente “tradita” e mancata di rispetto perché il suo no era dettato anche per tutelare sua sorella da un mondo difficile, ma lei non la ascolta e questo distrugge il loro rapporto”. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, attualmente non ci sarebbero i presupposti per una pace tra le due. Però oltre a incomprensioni professionali, potrebbe esserci anche qualche motivo personale. Per ora sappiamo solo questo. Poche ore fa Ginevra l’aveva invitata per un confronto in puntata, con Elettra che non ha accettato l’invito.

Ginevra e lo sfogo contro Marco Bellavia: “Penso stia utilizzando Pamela”

Nelle ultime ore Ginevra, confidandosi con Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, si è lasciata andare a pesanti insinuazioni su Marco Bellavia, non convinta delle avances dell’uomo per Pamela Prati e neanche dei suoi modi di fare e di comportarsi: “Non lo sopporto, penso che non gli piaccia Pamela ma la stia utilizzando per fare la parte dell’innamorato, spero che Pamela non provi sentimenti per lui perché non la merita”. Esternazioni dunque forti quelle della ragazza, che hanno trovato d’accordo i due ragazzi, con Daniele che ha anche avuto un forte scontro notturno con l’uomo la notte dopo la puntata.