Anticipazioni Il paradiso delle signore: Anna parte, Salvo resta solo

Il paradiso delle signore, spoiler prossime puntate: Anna riceve una terribile telefonata

È partita con il botto la nuova stagione della soap di Rai1 la cui prima puntata è andata in onda ieri ed è stata vista da 1.531.000 spettatori con il 19.3% di share segnando il miglior debutto in cinque anni, in versione daily della soap. Insomma, le vicende continuano ad entusiasmare i telespettatori di Rai1 e dalle anticipazioni sulle prossime puntate si scopre che se ne vedranno delle belle. Al centro delle trame ci saranno tutti. Si inizia con gli Amato, alle prese con la difficile e sofferta decisione di Agnese di lasciare il lavoro a causa delle continue liti con la Contessa. Esasperata e arrabbiata la donna si dimetterà. Poi, a sconvolgere la famiglia ci penserà una misteriosa telefonata per Anna. La donna, sconvolta, deciderà di partire per l’America con la madre, dove quest’ultima si sottoporrà ad una delicata operazione.

Anticipazioni soap di Rai1: Tina è incinta ed Agnese parte per Londra

I colpi di scena non sono finiti qui perché dagli spoiler sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore 7 si apprende anche una lieta novità: Tina è incinta. La giovane nella scorsa stagione, dopo aver risolto la crisi con il marito Sandro Recalcati, era ritornata a Londra dove ha intrapreso la carriera di cantante. Ebbene adesso in casa Amato arriverà la notizia della gravidanza di Tina e quindi la madre Agnese deciderà di partire per l’Inghilterra per stare vicino alla figlia. Salvatore invece non partirà per l’America, in modo misterioso ed ambiguo, infatti, Anna lo convincerà a restare a Milano. Cosa nasconde la ragazza? Dunque Salvo resterà da solo.

Il paradiso delle signore, anticipazioni nuovi episodi: ritorna Marcello

Non solo addii e partenze, nelle nuove puntate della soap ci sarà anche il ritorno di Marcello, che tornerà dalla Svizzera diverso, totalmente cambiato con un unico aspetto rimasto immutato: l’amore per Ludovica. La Brancia, invece, continua la sua storia d’amore con Ferdinando di Torrebruna ed ovviamente tale storia finirà in tutti i giornali e rotocalchi, scatenando le gelosie di Marcello. La scelta coraggiosa di Flora, infine, ha esasperato ancora di più la guerra tra Adelaide ed Umberto. L’appuntamento con le vicende del grande magazzino di Milano è da lunedì al venerdì su Rai1 a partire dalle 16.05.