Antonella Clerici annuncia uno stop di È sempre mezzogiorno: “Non ci vedremo…”

Salta la prossima puntata di E’ sempre mezzogiorno: l’annuncio della conduttrice alla fine dell’appuntamento di oggi

Stop per il programma del mezzogiorno di Rai1 condotto da Antonella Clerici all’inizio della seconda settimana della stagione tv 2022/2023, poiché lunedì, come annunciato dalla padrona di casa stessa al termine dell’appuntamento di oggi, una modifica non prevista del palinsesto ne imperdirà la messa in onda: la ragione di ciò è la celebrazione dei funerali della regina Elisabetta che la Rai, come altre importanti emittenti televisive, trasmetterà ovviamente in diretta, anche se non si conosce ancora l’orario esatto e la modalità, dato che il sito con il palinsesto non è stato aggiornato, almeno fino al momento in cui scriviamo, e continua a riportare la trasmissione culinaria dalle 11.55 alle 13.25.

“Non ci vediamo per via dei funerali della regina”, l’annuncio di Antonella Clerici a fine trasmissione

Dunque, chiudendo la puntata di oggi circondata dai volti che l’hanno affiancata nel corso della trasmissione, pochi minuti prima di dare la linea all’edizione del telegiornale delle 13.30 la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha detto ai telespettatori, augurando loro buon fine settimana: “Non ci vedremo lunedì perchè non andremo in onda per via dei funerali della regina Elisabetta, torneremo perciò martedì”. Come accennato nel primo paragrafo, non sappiamo ancora l’orario esatto in cui Rai1 trasmetterà la funzione, ma sarà comunue nella fascia oraria del mezzogiorno.

La vicinanza di Antonella Clerici alla popolazione delle Marche, colpita dall’alluvione

Cambi di palinsesto a parte, nella puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda oggi la conduttrice non ha potuto commentare l’alluvione che nelle scorse ore, in particolare durante la notte, ha colpito un’area della provincia di Ancona, dato che l’appuntamento del venerdì della trasmissione non è in diretta ma viene registrato in uno dei pomeriggi infrasettimanali: tuttavia Antonella ha voluto ugualmente dimostare la sua vicinanza agli abitanti delle Marche, alcuni dei quali hanno perso tutto (ricordiamo che ci sono state anche delle vittime e dei dispersi, tra cui due bambini) condividendo un toccante messaggio nelle sue storie di instagram.