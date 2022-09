The Voice Senior, settimane decisive: Antonella Clerici cerca i concorrenti

Si lavora alla preparazione della terza edizione di The Voice Senior, in onda il prossimo inverno

Partirà domani la nuova edizone di E’ sempre mezzogiorno, che vedrà Antonella Clerici fare compagnia al pubblico del primo canale all’ora di pranzo, impegno al quale la conduttrice affiancherà, nei prossimi mesi, quello in prima serata, ossia la riconduzione del fortunato talent dedicato ad aspiranti cantanti over 60. E proprio in questo periodo nei programmi in onda sulle reti Rai passa in sovraimpressione il numero al quale telefonare per sostenere i casting: 02.39198600. Per partecipare come concorrenti bisogna avere almeno 60 anni.

Grande successo anche in replica per il programma musicale condotto da Antonella Clerici

Fino a sabato scorso, lo ricordiamo, The Voice Senior è andato in onda in replica, con la messa in onda delle puntate della seconda edizione, trasmessa tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022: e il successo si è confermato anche con le repliche, registrando tutti i sabati risultati molto alti, come ha fatto notare ad Antonella Clerici stessa un giornalista di DiPiùTV che l’ha intervistata. Nell’intervista in questione la conduttrice, dopo aver espresso una lamentela legata ai troppi programmi con cuochi in tv, ha annunciato il periodo di messa in onda di The Voice Senior 3, ossia i primi mesi del prossimo anno.

“Stiamo preparando la nuova edizione”, l’annuncio della conduttrice sul talent degli over 60

“The Voice Senior sarà di nuovo in onda all’inizio del 2023 e vedrete nuovi concorrenti molto talentuosi. La prossima edizione la stiamo già preparando” ha dichiarato Antonella sulle pagine della rivista menzionata nel paragrafo precedente. Ricordiamo, inoltre, che per il suo show alcune settimane fa ha ricevuto i complimenti, su un’altra nota rivista, da Maurizio Costanzo, il quale ha rivelato di essersi sempre emozionato ascoltando le storie di vita dei concorrenti che poi si cimentano nella gara canora. Sorpresa dai complimenti inaspettati da parte del collega, Antonella ha ringraziato Maurizio con un post condiviso nelle sue storie di instagram.