È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici rimasta senza parole: “Mai capitato”

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno rimasta a bocca aperta: “Non mi è mai successo prima”

Richiesta inaspettata da parte di uno spettatore del programma del mezzogiorno di Rai1 che al termine dell’appuntamento andato in onda oggi, martedì 27 settembre 2022, al gioco telefonico ha chiesto alla conduttrice di poter devolvere in beneficenza, in caso di vittoria, la cifra in palio. Come i più affezionati telespettatori della trasmissione sanno, il gioco che si svolte negli ultimi secondi della diretta prevede che si indovini una parola alla quale si arriva da cinque indizi forniti nel corso della puntata da Antonella Clerici. A sorpresa, dopo essersi presentato, lo spettatore che ha telefonato oggi ha detto: “Antonella, sono velocissimo: nel caso in cui dovessi vincere, vorrei dare il mio premio in beneficenza”.

“Non è mai capitato che un telespettatore chiedesse questo”, Antonella Clerici rimasta sbalordita

Visibilmente sorpresa, come si vede nella foto in alto, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è rimasta letteralmente a bocca aperta e ha poi risposto al signor Mirko: “E’ la prima volta che mi capita, chiederemo di poter devolvere la cifra in beneficenza allora. Intanto ti ringrazio anticipatamente”. Sentendo le parole di Antonella, i presenti in studio hanno fatto un applauso. “Grazie di cuore, davvero” ha poi aggiunto la Clerici, mentre lo spettatore ha replicato: “Spero di vincere”. E il suo desiderio si è realizzato: partendo dai cinque indizi forniti uno alla volta nel corso della diretta, Mirko ha indovinato la parola vincente, quindi ora potrà donare in beneficenza il denaro che si è aggiudicato.

Vittoria a E’ sempre mezzogiorno: il telespettatore ha indovinato la risposta giusta, era “firma”

Gli indizi per arrivare alla risposta vincente erano “Può essere anche digitale”, “Le apponi per accettazione”, “Alle mostre c’è il registro”, “Nei quadri la mette l’autore” e “Si fa nell’autografo”. Da tali indizi, Mirko non ha avuto problemi a dare come risposta “firma”, e Antonella Clerici (che ieri ha parlato di un dispiacere) si è complimentata con lui, raggiungendo poi il centro dello studio per chiudere la trasmissione salutando i compagni di viaggio che l’hanno affiancata nell’appuntamento odierno.