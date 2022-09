Antonella Clerici frena sul matrimonio con Vittorio Garrone: “Non mi porta bene”

È sempre mezzogiorno, la conduttrice rompe il silenzio: “Matrimonio? No, mai portato bene”

Da lunedì 12 settembre alle 12.00 in punto, la conduttrice romana tornerà in onda con la nuova edizione del suo cooking show e per questo ha concesso una lunga intervista al magazine Gente in cui ha fornito anticipazioni ed impressioni sul suo programma. Durante l’intervista, tuttavia spazio hanno avuto anche le domande sul privato. In molti sanno che da più di sei anni Antonella Clerici sta insieme a Vittorio Garrone ed in molti si chiedono quando questa bellissima storia d’amore verrà coronata con le nozze. Insomma la conduttrice si sposerà? A quanto pare no, perché la Clerici ha frenato convinta:

“Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei nulla di diverso da ciò che ho già.”

Antonella Clerici felice accanto a Vittorio Garrone: “Mai fidata così di uomo”

La conduttrice di Rai1 non ha bisogno di nozze e grandi festeggiamenti per celebrare l’amore che da più di sei lega lei ed il compagno. I due sono riusciti a creare una famiglia allargata dove regna l’armonia, formata dalla figlia della conduttrice, Maelle, e dai tre figli dell’imprenditore Agnese, Beatrice e Luca. E la Clerici per il suo compagno ha speso delle bellissime parole:

“Accanto a lui mi sento l’energia di una ragazzina e allo stesso tempo sono cresciuta, ho capito che amore significa aver voglia di guardare lontano insieme. È la prima volta che mi fido così di un uomo, oggi so di poter contare su di lui.”

Ha parlato a ruota libera la padrona di casa di The Voice Senior, della sua famiglia di origine, di sua figlia, dei suoi adorati cani di cui uno ha un posto speciale nel suo cuore. E poi ancora ha rivelato che la sua insicurezza ed ansia da prestazione di quando aveva vent’anni, con il tempo ha lasciato spazio alla consapevolezza del suo valore.

La conduttrice pronta per la nuova edizione di È sempre mezzogiorno: “Contenta ed emozionata”

La nuova edizione di È sempre mezzogiorno andrà in onda a partire da lunedì 12 settembre. Antonella Clerici ha rivelato che la formula del suo programma rimarrà invariata e poi ha aggiunto qual è la cosa che la riempie maggiormente di gioia: “Ci hanno detto che in questi anni difficili siamo stati un antidepressivo naturale. Quando la gente mi ferma per dirmi che tengo compagnia, che sono di conforto e che mi considera ormai una di famiglia mi commuovo. E penso che la mia missione sia compiuta”