Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez: “Non voglio metterla in difficoltà”

Belen Rodriguez, il suo ex compagno fa chiarezza al GF Vip: “Non amo le strumentalizzazioni”

In queste ultime ore Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio sulla sua famosissima ex compagna, dalla quale ha avuto una figlia. Difatti la scorsa notte, parlando a tu per tu con Ginevra Lamborghini nella casa più spiata dagli italiani, ha rivelato il motivo per cui non ama parlare della showgirl argentina:

“A me non piace lo show perché poi viene strumentalizzato. Le nostre storie esistono e lo sappiamo…”

Sul fatto che Alfonso Signorini in puntata ci abbia provato a fargli dire qualcosa di più sull’ex, il concorrente non ha nascosto di credere sia assolutamente normale e faccia parte del gioco: “Lui ci prova a parlarne ed è normale. Anche con me in puntata…”

Antonino Spinalbese non ha alcun dubbio: “Non voglio mettere in difficoltà la mia ex compagna”

Successivamente il concorrente del Grande Fratello Vip, sempre parlando a tu per tu con la coinquilina Ginevra Lamborghini, ha anche dichiarato che proprio perchè adesso Belen Rodriguez ha un altra persona al fianco (Stefano De Martino) vorrebbe evitare di parlare di lei il più possibile, soprattutto per non metterla in difficoltà:

“Che senso ha avuto parlare di lei? Non ha senso. Adesso è fidanzata…E già significa metterla in difficoltà. Anche se noi non stiamo insieme, ma parlandone la si mette in difficoltà…”

Antonino, che lunedì scorso ha svelato un retroscena sulla fine della relazione con la sua ex, ha poi ribadito il fatto di non avere la minima intenzione di metterla in difficoltà, anche se avrebbe tutte le armi per farlo: “Se io voglio metterla in difficoltà vado da lei e posso farlo…Ma una cosa è a tu per tu, non in Tv…”

Grande Fratello Vip, il concorrente fa una confessione: “Porto rispetto alla mia ex compagna”

Antonino Spinalbese ha poi concluso questo suo lungo sfogo nel reality show vip condotto da Alfonso Signorini asserendo che la sua intenzione è quella di non ‘lavare i panni sporchi pubblicamente’ portando a Belen Rodriguez il massimo rispetto:

“Io posso anche discuterci dalla mattina alla sera, ma non parlo di lei qui. Io le porto tanto rispetto…”

Per tale ragione ha consigliato a Ginevra Lamborghini di evitare di parlare di sua sorella Elettra, onde evitare che i loro rapporti si incrinino ancora di più: “Tienila per te come cosa…”