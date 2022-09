Antonino Spinalbese sulla rottura con Belen Rodriguez: “Ecco cosa ho capito”

L’hair stylist svela un retroscena sulla fine della relazione con la sua ex: “Sono stato sfuggente”

Nella nuova puntata del GF Vip 7 ha catturato l’attenzione anche Antonino Spinalbese, che è tornato a parlare della rottura con la madre di sua figlia. L’hair stylist quando il conduttore gli ha chiesto cosa gli resta nel cuore della showgirl argentina, ha dichiarato: “E’ difficile perchè le cose non sono andate, ma grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla“. Fortuntamente i genitori della piccola Luna Marì sono rimasti in buoni rapporti, e a farlo sapere è stato il gieffino che riferendosi alla sua ex e abbastanza commosso ha sottolineato:

“Anche lei è stata brava nei miei confronti, penso che sia stata proprio lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente“.

L’ammissione dell’ex della nota showgirl argentina sulla nascita della figlia: “Ero un po’ spaventato”

Nel nuovo appuntamento del reality condotto da Alfonso Signorini, il concorrente Antonino Spinalbese ha ammesso di essere preoccupato quando si è recato nella mistery. Il presentatore ha detto la sua sul gieffino: “All’inizo hai giocato con il freno tirato, adesso stai prendendo confidenza e ti sta aprendo poco poco di più”. Il conduttore dopo che sono state trasmesse delle clip in cui l’hair stylist ha parlato della fine della relazione con Belen Rodriguez su cui ha svelato un retroscena mai detto prima, ha fatto queste domande allo stesso: “A quanti anni sei diventato papà? Come ti ha cambiato la vita? Sei tornato diverso a casa?”. Il gieffino ha dichiarato:

“A 25 anni, a prima sensazione era uno shock totale, la mia vita è cambiata tante volte, all’inizio pensavo che arrivasse il regista, invece era mia figlia, ho la visuale ricordo di quel momento stupendo, ero un po’ spaventato, perchè ha avuto dei piccoli problemini di respirazione, l’ho capito più in là di essere diventato padre, la guardavo più volte e non ci credevo”.

Antonino Spinalbese sulla sua situazione sentimentale chiarisce: “Non sono in cerca di niente”

Alla domanda del conduttore: “Quando tua figlia ha detto la prima parolina c’eri?”, il gieffino parecchio emozionato ha raccontato: “Si è sentita in obbligo di dirmi qualcosa, papà l’ha detto prima che entrassi, una cosa che spiegavo è che ho scoperto la voce di mia figlia ed è immaginabile come situazione”. Poi ha rotto il silenzio sulla sua ex Belen Rodriguez: “Spero che loro due siano come lei desiderava quando ha scelto di avere una figlia”.

Quando Alfonso Signorini ha voluto sapere perchè porta sempre la fede al dito, il 27enne ha precisato sulla sua situazione sentimentale: “Perchè non tutti mi conoscono al di fuori, molte volte quando non sono con mia figlia tendo a voler far presente che sono già sposato, e attualmente non sono in cerca di niente, credo di non riuscire a gestire un altro amore, non riesco a trovare neanche forse il tempo, voglio vivermi dei momenti stupendi, cosa che non ho potuto fare con mia madre e mio padre”.