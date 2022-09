Antonino Spinalbese l’ha detto per la prima volta: verità su Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, il suo ex compagno svela un nuovo retroscena: “Io ho fatto saltare la relazione”

Una settimana fa Antonino Spinalbese ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani. E quest’ultimo ha ovviamente parlato quasi subito della sua ex compagna, con la quale ha avuto anche una figlia. In queste ultime ore è tornato a parlare di quest’ultima, cogliendo la palla al balzo per svelare un retroscena mai svelato fino a questo momento. Di cosa si tratta? Parlando a tu per tu con Luca Salatino e Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip ha confessato che è stato lui ad aver fratto naufragare la storia con la popolare soubrette di origini argentine:

“Io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione…”

Il motivo? Non è dato saperlo.

Antonino Spinalbese ha avuto un passato difficile: “Mio padre nemmeno me lo ricordo più”

Il concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver parlato della sua ex compagna Belen Rodriguez, sottolineando il fatto che sia stato lui a far saltare la storia, ha anche colto l’occasione per fare un’altra rivelazione sul suo passato. Cosa ha detto? Il giovane ex parrucchiere, che ha rivelato di aver litigato molto con Belen, ha dichiarato che neppure si ricorda di suo padre perchè ha lasciato casa quando era adolescente:

“Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo…”

Ovviamente questa assenza l’ha fatto soffrire molto: “Ci soffro ancora tanto…”

Grande Fratello Vip, il nuovo concorrente confessa: “Non mi comporterò come mio padre”

Antonino Spinalbese ha poi rivelato a Luca Salatino e Cristina Quaranta che nonostante la sua storia con Belen Rodriguez sia finita non ha la minima intenzione di comportarsi come suo padre. Difatti vuole essere sempre presente per sua figlia Luna Marì, al contrario di suo padre che ha lasciato casa quando era giovanissimo:

“Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio…”

E gli altri due concorrenti del reality show vip di Alfonso Signorini hanno subito dichiarato di essere certi che sarà un buon padre per sua figlia.