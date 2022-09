Arena Suzuki 60 70 80 e 90, succede di tutto! Bacio in diretta e Amadeus…

Sorpresa da Amadeus! Scatta il bacio tra i cantanti sul palco

Seconda puntata di Arena 60 70 80 e 90 dalle mille emozioni. Amadeus ha aperto le porte dell’Arena di Verona a tantissimi ospiti, italiani e internazionali, capaci di regalare musica ed emozioni a livelli elevatissimi. Tra i grandi artisti accolti dal padrone di casa abbiamo trovato anche gli intramontabili Aqua, che hanno fatto ballare l’Arena con una delle canzoni più celebri e amate degli ultimi 30 anni, Barbie Girl. Canzone famosissima, estratto dell’album Aquarium e uscito nel lontano 1997 e capace di vendere milioni di copie in ogni parte del mondo, adattissima a tutte le occasioni. Dopo la forte esibizione degli Aqua è scattato il bacio in diretta tra Lene e Renè, cantanti scandinavi e componenti dello storico gruppo danese che hanno scatenato il pubblico presente nel tempio della musica italiano. E Amadeus ha poi colto la palla al balzo: “Questo bacio molto bello e tenero mi sta dando spunto perché la prossima canzone porta al bacio”.

Il conduttore invita il pubblico ad Arena Suzuki 60 70 80 e 90: “Potete ballare il lento”

Immediatamente dopo l’esibizione degli Aqua, che hanno scatenato la folla veronese con un gran bel bacio, Amadeus ha raccolto l’invito per presentare uno dei più grandi artisti della serata, Holly Johnson con la famosa The power of love, uscita nel 1984 e brano che da allora in poi ha fatto epoca. Nell’introduzione della canzone il padrone di casa di Arena Suzuki 60 70 80 e 90 si è ricollegato al bacio in diretta per invitare gli spettatori al ballo: “Potete ballare il lento con questa canzone del 1984, quando c’era The power of love”.

Notte di grande musica, quanti volti amati dal presentatore

Il presentatore, che nella puntata del suo game show di Rai 1 precedente all’evento è stato protagonista di una curiosa gaffe, ha poi introdotto altri grandi ospiti di serata. Tra questi la immensa Rita Pavone, che ha scaldato l’Arena con la sua voce potentissima ed energica. E i presenti hanno accolto con grande entusiasmo tutti i cantanti saliti sul palco della speciale sera veronese, ricca di brani stellari che hanno segnato la storia. Non sono mancati balli, baci, risate, ricordi in una notte dal sapore decisamente nostalgico.