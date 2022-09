Gaffe a Soliti Ignoti, che macello per Amadeus! La concorrente non era…

Succede di tutto a Soliti Ignoti: gaffe nel game show per il conduttore

Anche questa sera Amadeus ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno con il game show Soliti Ignoti, cavallo di battaglia da anni del primo canale. E proprio come accaduto pochissime sere fa il padrone di casa si è ritrovato a fare i conti con una situazione curiosa e molto simpatica per il pubblico da casa. Tutto è nato in un momento di riflessione delle due concorrenti di serata, che in una fase di massima tensione del gioco si sono ritrovate davanti ad un lapsus di Amadeus, episodio che ha fatto seguito a quanto accaduto pochi giorni fa. Mentre le partecipanti riflettevano, scontrando le loro opinioni nella speranza di arrivare ad un pensiero comune, il presentatore ha smorzato la tensione: “Jessica tanto per cambiare non è d’accordo”. Amadeus viene subito gelato dalla concorrente, che ha ricordato di chiamarsi Ester. A quel punto il padrone di casa l’ha buttata sul ridere: “Probabilmente Jessica era la concorrente di un’altra puntata”.

Niente da fare, le concorrenti escono a mani vuote dal format di Amadeus

Il presentatore, dopo il simpatico siparietto che ha fatto seguito a quello surreale avvenuto poche sere fa a Soliti Ignoti, ha poi chiuso la puntata nel modo più triste. Perché le due protagoniste di serata non sono riuscite a vincere il montepremi finale, visto l’errore finale. Puntata che sarà comunque ricordata per lo scambio di persone del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, che nella serata di martedì 20 settembre si è ritrovato davanti a un episodio del tutto inedito. Al momento finale del game show, ossia quello del parente misterioso, sono rimasti due ignoti con il medesimo nome, Fabio, con Amadeus che ha scherzato: “Il figlio è sicuramente Fabio”.

Nuovo impegno musicale per il conduttore

Subito dopo la puntata di Soliti Ignoti per Amadeus è arrivato il momento di raddoppiare. Il presentatore ha infatti inaugurato la seconda serata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90, con grandissimi ospiti musicali che hanno fatto la storia delle sette note. Tra questi il presentatore ha invitato I Cugini di Campagna con la celebre “Anima mia”, Fabio Concato con “Domenica Bestiale“, Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, Fools Garden con “Lemon Tree”, Nik Kershaw con “The riddle”. Un altro grande appuntamento dal sapore amarcord per il pubblico da casa.