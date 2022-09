Pomeriggio 5, Barbara d’Urso riprende un ospite: “Non screditiamo!”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 27, 2022 , in Barbara D'Urso

Roberto Poletti su Alessia Marcuzzi e l’ex marito confessa: “Non volevano essere merce per i giornali”

Inutile girarci troppo intorno, la notizia del giorno è la separazione tra la popolare conduttrice e ormai l’ex marito Paolo Calabresi. E’ stata proprio la Marcuzzi stessa ad annunciarlo all’Ansa. E ovviamente oggi anche Barbara d’Urso ha parlato di tutta questa faccenda a Pomeriggio Cinque con i suoi ospiti, tra i quali il popolare giornalista. Quest’ultimo ha rivelato alla d’Urso di aver molto apprezzato il fatto che la Marcuzzi abbia deciso di comunicare la sua separazione pubblicamente, evitando così di diventare merce per i giornali:

“Sono state persone intelligentissime…Perchè è stato fatto il comunicato? Per non venire beccati e ridotti a merce per vendere i giornali…E’ stata fatta un’operazione intelligente, ribadendo i valori della famiglia…”

Barbara d’Urso stoppa subito il suo ospite oggi in trasmissione: “Non screditiamo i giornali”

Successivamente ha preso la parola la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale ha subito redarguito Roberto Poletti prendendo le difese dei giornali:

“Sono d’accordo con te…Non andiamo però a parlare di merce per i giornali perchè così li screditi…Noi che facciamo questo lavoro sappiamo bene che danno visibilità e popolarità…”

La presentatrice partenopea, che ieri ha fatto ottimi ascolti con il suo rotocalco pomeridiano senza la concorrenza di Alberto Matano, ha poi fatto presente che finire sui giornali è normale per chi fa il suo lavoro: “E’ una vita che abbiamo scelto…Quindi ci prediamo il bello ed il brutto…”

Pomeriggio Cinque, la presentatrice non lo nasconde: “Su di me hanno scritto tante cose non vere”

Barbara d’Urso ha poi fatto presente che purtroppo anche sul suo conto sono state scritte tante cose non vere, ma è anche consapevole che fa parte del gioco:

“Sapessi quante volte su di me hanno scritto cose non vere…Pazienza…A volte vengono scritte cose vere, altre no…A volte cose che mi piacciono, altro no…Se no avrei potuto fare la commessa…”

Roberto Poletti ha però subito controbattuto facendo presente che purtroppo nella sua categoria c’è anche gente che non fa bene il proprio lavoro. Arianna David è quindi intervenuta, asserendo di credere che non sia la sede giusta per fare il processo ai giornali. Subito dopo la presentatrice è passata a parlare brevemente del Grande Fratello Vip.