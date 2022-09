Ascolti tv ieri: prima puntata del GF Vip contro l’ultima di Lolita Lobosco

Ascolti tv ieri, vittoria abbastanza netta di Lolita Lobosco sul Grande Fratello Vip

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 7 dopo un’attesa di poco più di sei mesi. Alfonso Signorini e i fan non vedevano l’ora del debutto e la novità di questa edizione è stata Orietta Berti come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Gli ascolti sono stati in linea se non inferiori a quelli dello scorso anno, con 2.636.000 spettatori pari al 21.73% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 963.000 – 28.54%, Live di 6 minuti: 693.000 – 22.72%, come riportato da Davide Maggio). Il reality ha avuto 8.932.000 contatti. Per il programma di Canale 5 si tratta della prima puntata meno vista di sempre in valori assoluti, con la prima puntata dello scorso anno che era stata vista da 2.860.000 persone. Ascolti al di sotto delle aspettative se confrontati con la replica dell’ultima puntata di Le indagini di Lolita Lobosco su Rai Uno, che ha trionfato abbastanza nettamente con 3.374.000 spettatori pari al 20.42% di share.

Gli altri ascolti delle principali emittenti televisive: spicca Taken 3 – L’ora della verità

Quindi la Rai ha vinto il primo vero scontro della nuova stagione televisiva contro Mediaset di Silvio Berlusconi, però su Italia 1 Taken 3 – L’ora della verità ha raccolto ben 1.312.000 spettatori (7.44%) risultando il terzo programma più visto della serata, dietro a Le indagini di Lolita Lobosco e al Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini si aspettava una concorrenza abbastanza agguerrita contro due “nemici”, e giovedì 22 settembre se la vedrà con un altro programma molto seguito. Per quanto riguarda gli altri programmi delle reti principali, su Rai2 I Mercenari ha ottenuto 807.000 spettatori pari al 4.31% di share. Su Rai3 l’appuntamento con le Tribune Elettorali ha incollato alla tv 457.000 spettatori (2.25%), con Fratelli d’Italia, 313.000 spettatori (1.64%), con Impegno Civico, 297.000 spettatori (1.71%) con Forza Italia. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un ascolto medio di 850.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Atlantide Speciale: Elisabetta Segreta ha registrato 778.000 spettatori con uno share del 4.53%, nel primo episodio, e 389.000 spettatori con uno share del 6.23%, con il secondo episodio in onda in seconda serata.

Come seguire il Grande Fratello Vip quotidianamente per non perdersi nulla

Il Grande Fratello Vip è live 24h su 24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre e 163 di Sky, con una interruzione di sole tre ore della diretta, infatti dalle 6 alle 9 di mattina va in onda un rewind delle cose più importanti successe il giorno prima e nella notte permettendo ai telespettatori di recuperare qualcosa che non hanno avuto modo di vedere ed inoltre è visibile su LA5 da lunedì a venerdì alle 12:30 e all’01:00. Invece il daytime è fissato alle 16:40 su Canale 5 e alle 13 su Italia 1.