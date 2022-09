Grande Fratello Vip: Signorini deve fare i conti con i primi due “nemici”

Alfonso Signorini dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita nella prima puntata del reality

Il Grande Fratello Vip come noto ormai da diverso tempo riaprirà le porte della casa più spiata d’Italia tra poche ore, ovvero lunedì 19 settembre, con i tanti fan del reality che sono emozionati così come lo stesso Alfonso Signorini. Però il famoso conduttore dovrà fare i conti con la concorrenza targata Rai: infatti, lunedì dovrà vedersela con l’ultimo episodio in replica della fiction Lolita Lobosco molto apprezzata dal pubblico, dato che pochi giorni fa ha incollato alla tv 2.762.000 spettatori, con lo share del 17.9%, battendo nettamente i programmi dei canali Mediaset e il padrone di casa del Grande Fratello si augura un esito diverso il 19 settembre.

Grande Fratello Vip contro Porta a Porta il giovedì successivo: chi trionferà negli ascolti?

Ma non è finita qui: Alfonso Signorini giovedì 22 settembre dovrà invece vedersela con lo speciale Porta a Porta sulle elezioni condotto dal famoso giornalista Bruno Vespa e che interesserà molti italiani in vista delle elezioni del 25 settembre. Se non altro, il conduttore del GF Vip può essere lieto che per una volta Rai 1 lo ha risparmiato dalla concorrenza de Il commissario Montalbano, che attualmente sta andando in onda i mercoledì. Il Grande Fratello Vip per il momento andrà in onda tutti i lunedì e i giovedì, ma non è escluso un cambio di giorno al venerdì nei prossimi mesi, anche se attualmente non è possibile per l’imminente messa in onda di alcune fiction, come “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi, con quest’ultima che è in un momento d’oro dal punto di vista professionale.

Le ultime news e rumors sul Grande Fratello Vip in vista della prima puntata

Ieri mattina siamo venuti a conoscenza del cast completo del GF Vip 7 che, salvo clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, dovrebbe essere ufficiale, con i concorrenti che come al solito verranno fatti entrare in diverse puntate e non sono affatto esclusi ulteriori ingressi nei prossimi mesi. Al cast rivelato in esclusiva da Davide Maggio mancherebbe un ultimo nome che dovrebbe entrare da subito nella casa più spiata d’Italia, con Alfonso Signorini che avrebbe segnato un altro colpo. Come rivelato nelle ultime ore dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, lunedì dovrebbero entrare tra gli altri Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis. Appuntamento a lunedì 19 settembre alle 21:45 su Canale 5 con la prima puntata del Grande Fratello Vip.