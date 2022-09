Ascolti tv ieri sera: il Grande Fratello Vip 7 sbaraglia la concorrenza

Ascolti tv ieri sera: GF Vip vince lo scontro con Porta a Porta. Ecco i dati Auditel del 22 settembre

Il Grande Fratello Vip si riscatta della sconfitta di lunedì 19 settembre, che aveva visto la replica della fiction Le indagini di Lolita Lobosco trionfare abbastanza nettamente contro il reality di Alfonso Signorini. Però negli ascolti di ieri 22 settembre il GF Vip ha totalizzato 2.266.000 spettatori, pari al 19.5% di share, sbaragliando la concorrenza della Rai rappresentata principalmente dallo speciale Porta a Porta delle Elezioni condotto da Bruno Vespa che ha invece ottenuto 1.526.000 spettatori con il 9.6% di share. Ora il famoso conduttore dovrà pensare a come cavarsela contro la forte concorrenza di lunedì prossimo, quando il suo reality concorrerà nella prima parte con la partita della Nazionale Italiana di calcio.

Gli altri ascolti tv della serata di ieri: molto apprezzato Nudi per la vita

Oltre al trionfo della serata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dopo la vittoria abbastanza netta di Lolita Lobosco di lunedì, fa bella figura anche Nudi per la vita, il docu-reality in onda su rai 2 condotto da Mara Maionchi che ha incollato alla tv ben 1.198.000 spettatori pari al 6.5% di share. Più staccate le altre trasmissioni in contemporanea, tra cui spicca il programma comico Max Angioni: Miracolato su Italia 1, con 932.000 spettatori, e Piazzapulita su La7, con 879.000 spettatori. Gli altri programmi in prima serata sui principali canali in chiaro sono i seguenti: Criminali come noi, film di Sebastián Borensztein, in onda su Rai 3 ha totalizzato 753.000 spettatori; Dritto e Rovescio su Rete 4 ha appassionato 767.000 spettatori; su Tv8 la partita di Nations League Francia-Austria ha attirato l’attenzione di 605.000 spettatori; infine, su Nove il thriller Nemico pubblico ha tenuto col fiato sospeso 429.000 spettatori.

Gli ascolti del daytime del pomeriggio: molto seguiti Uomini e Donne, Amici e GF Vip

Nel corso del pomeriggio, gli ascolti del daytime su Rai 1 e canale 5 hanno totalizzato i seguenti spettatori: su Rai 1, Oggi è un altro giorno è stato seguito da 1.425.000 spettatori, Il Paradiso delle signore 1.615.000 e La vita in diretta 1.829.000, con quest’ultimo che ha battuto come spesso accade la concorrenza diretta di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, che ha appassionato 1.398.000 persone. Invece, gli altri dati del pomeriggio di Canale 5 evidenziano tre programmi molto seguiti dal pubblico: Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, che hanno ottenuto rispettivamente 2.620.000 e 1.828.000 spettatori, mentre il Grande Fratello Vip segue a poca distanza con 1.756.000. Infine, nel primo pomeriggio apprezzati anche Beautiful con 2.201.000 spettatori e Una Vita con 2.133.000.