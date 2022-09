Aurora Ramazzotti assente dai social: “Devo capire cosa sta succedendo”

La giovane influencer confessa perchè non è più presente nei social: “Ne avevo proprio bisogno”

Aurora Ramazzotti, dopo tantissimi gossip circolati online e sulla carta stampa su un suo eventuale stato interessante, ha finalmente rotto il silenzio asserendo di star aspettando un figlio dal suo storico compagno Goffredo Cerza. In tanti però si sono chiesti in questi giorni il motivo per cui la ragazza non sia più così presente sui social, visto che prima non c’era un solo giorno in cui non pubblicava foto e video della sua vita quotidiana. Dopo tante chiacchiere ci ha pensato lei stessa a fare chiarezza su tutta questa faccenda, asserendo senza indugio alcuno su instagram di aver deciso di prendersi una sorta di ‘pausa’ per capire meglio ciò che sta succedendo:

“Scelta consapevole da una parte e necessaria dall’altra perchè ne avevo proprio bisogno, sia per capirci qualcosa di quello che sta succedendo, ma anche per il fatto che essere molto diretta si è rivelata un’arma a doppio taglio…”

Aurora Ramazzotti non lo nasconde: “Sento un blocco comunicativo”

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sempre in questo post pubblicato sul social fotografico, dopo aver rivelato di essersi allontanata dai social perchè ne ha sentito il bisogno, ha anche confessato di avere una sorta di blocco comunicativo. Per tale ragione ha deciso di calibrare un po’ la sua presenza social rispetto al passato:

“Sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo e soprattutto sento un blocco comunicativo…”

Insomma a quanto pare la giovane influencer, il cui padre ha voluto farle una dolce dedica, vuole concentrarsi maggiormente sulla sua gravidanza ed evitare con tutta probabilità di stressarsi.

L’influencer promette ai suoi follower: “Tornerò molto presto”

Aurora Ramazzotti ha poi concluso questo suo intervento su instagram cogliendo la palla al balzo per tranquillizzare tutti i suoi numerosi fan, asserendo di non preoccuparsi perchè tornerà presto a condividere foto e video della sua vita quotidiana sui social network:

“Volevo dire a chi mi segue, sappiate che sto calibrando e che tornerò e che so che volete sapere di più…”

E con queste parole si è poi congedata salutando calorosamente i follower.