Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla sua gravidanza: “Ogni cosa…”

La giovane influencer e conduttrice è incinta? Parla lei

Aurora Ramazzotti è finita ultimamente sotto i riflettori del gossip perchè pare stia aspettando un figlio dal suo storico compagno Goffredo Cerza. Tuttavia i due non hanno mai né confermato né smentito tale illazione, limitandosi a trincerarsi dietro ad un fragoroso silenzio. In queste ultime ore la ragazza ha preso un volo per Siviglia per assistere al concerto di suo padre Eros Ramazzotti. Ovviamente la giovane, come riportato dal portale FanPage.it, appena ha messo piede al concerto è stata subito fermata dai giornalisti curiosi di sapere se davvero è incinta o meno. E quest’ultima ha continuato a preferire non rilasciare alcun tipo di dichiarazione in merito, limitandosi a dire laconicamente: “No comment!”

Aurora Ramazzotti presto diventerà mamma? Lei promette: “Ogni cosa a suo tempo”

Successivamente il portale web FanPage.it ha fatto sapere che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, dopo aver glissato per l’ennesima volta la domanda su una sua eventuale gravidanza, ha anche colto la palla al balzo per fare una richiesta netta e precisa ai giornalisti. Cosa ha detto? La giovane influencer, che continua ad essere al centro del gossip per il fatto che presto pare diventerà mamma, ha chiesto a tutti di rispettare la sua privacy, facendo sapere che dirà tutto a tempo debito: “Rispettate il mio silenzio, ogni cosa a suo tempo…”

Eros Ramazzotti, la figlia confessa: “Mi ha fatto un regalo meraviglioso”

Aurora Ramazotti ha poi rilasciato alcune dichiarazioni all’Agi sempre in occasione del concerto di suo padre. Ed in questa circostanza la ragazza non ha fatto mistero che la canzone che il padre le ha dedicato quando era piccola è stato il suo regalo più grande:

“Il più bel regalo che mi abbia mai fatto…Un brano che è mio, ma è di tutti e mi piace molto questo senso di condivisione…”

E queste parole hanno fatto capire quanto sia davvero stretto il legame tra la figlia di Michelle Hunziker e suo padre. Proprio quest’ultimo, durante il suo concerto a Siviglia, sapendo della presenza di sua figlia, ha subito chiesto alla regia di far luce tra il pubblico per permettergli di vederla e salutarla: “Accendi le luci, fammi vedere mia figlia…”