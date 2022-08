Roberta Capua felice, che annuncio a Estate in diretta! “È incinta”

Estate in diretta, la conduttrice annuncia entusiasta: “Bella notizia, è incinta”

La notizia del giorno è la gravidanza di Aurora Ramazzotti lanciata e data per certa dal settimanale Chi. Dunque la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avrebbe deciso di mettere su famiglia con il fidanzato Goffredo Cerza ed il parto è previsto per gennaio. Ovviamente di questa notizia si è parlato anche nella puntata di oggi di Estate in diretta e Roberta Capua non ha trattenuto l’entusiasmo per il lieto evento:

“Ci sono delle belle notizie cioè che Aurora Ramazzotti sarebbe in dolce attesa e noi le facciamo tanti auguri”

Del resto dopo ampie pagine dedicate alla cronaca la notizia di una nuova nascita è sicuramente una bella notizia.

Roberta Capua felice per la gravidanza dell’influencer: il commento nel talk di Rai1

Di gossip ed argomenti più leggeri si parla nella seconda parte di Estate in diretta ed annunciando, come si presume non essendoci ancora conferme, che Aurora Ramazzotti sia incinta, la conduttrice campana si è mostrata felice anche per Michelle Hunziker che a soli 45 anni presto diventerà nonna. Cauto e realista, invece, si è dimostrato Gianluca Semprini che prima ha chiesto se l’aver paparazzato l’influencer e la madre in farmacia a comprare un test di gravidanza non sia troppo poco come prova e poi è rimasto un po’ perplesso per la giovane età di Aurora che diventerebbe mamma a soli 25 anni. Nel talk di Rai1 si spazia da argomenti di cronaca a quelli del gossip e quindi la Capua prima si è mostrata sconvolta per una notizia e poi contenta per la giovane e la sua famiglia.

Aurora Ramazzotti è realmente incinta? Le perplessità di Tommaso Zorzi

La notizia della gravidanza della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è stata commentata dai diretti interessati ed in molti sono perplessi sulla veridicità della notizia. Il primo fra tutti Tommaso Zorzi, conduttore ed influencer grande amico di Aurora che ha smentito di essere a conoscenza della notizia. Insomma non è ancora ufficiale la gravidanza ma a giudicare dal silenzio dei protagonisti, sempre in prima fila a smentire notizie del genere, sembra proprio di si.