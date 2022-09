Ballando 2022, Andrea Delogu accende il gossip: “È già nata una coppia”

Cast Ballando con le stelle 2022: scoccata la scintilla tra Ema Stokholma ed Angelo Madonia?

Manca meno di due settimane all’inizio dello show di Milly Carlucci e già circolano diversi gossip tra le varie coppie in gara. Dopo quello annunciato in diretta da Mara Venier a Domenica In tra Paola Barale e Roly Maden, smentito immediatamente dai diretti interessanti, a lanciare un interessante gossip nelle scorse ore ci ha pensato Andrea Delogu. La speaker radiofonica e conduttrice di Rai2 è una grande amica di Ema Stokholma, nel cast della trasmissione che ballerà in coppia con Angelo Madonia, professionista new entry del programma. Ebbene la Delogu ha lanciato il gossip secondo il quale sarebbe già scattata la scintilla tra i due: sarà realmente così?

Andrea Delogu lancia il gossip sullo show di Milly Carlucci: “C’è dell’amore nell’aria”

Nel dettaglio, attraverso alcune storie postate su Instagram, la conduttrice e volto di Rai2 ha ipotizzato che tra Ema Stokholma ed Angelo Madonia, tra una prova ed un’altra, fosse già scoccata la scintilla.

“Me l’hanno chiesto se c’è dell’amore tra di voi? C’è dall’amore tra di voi!”

ha chiesto la Delogu alla dj francese la quale, però, ha ironicamente e seccamente risposto: “No zero non c’è, non c’è niente”. Subito le ha fatto eco anche il ballerino che ha rincarato: “Non c’è l’amore c’è dell’odio.” In realtà al di là delle battute sin dai primi approcci tra la coppia sembra ci sia un certo feeling ed una certa sintonia. Ed inoltre la Delogu in una successiva storia sui social ha mostrato un divertente battibecco tra i due in cui appunto appariva come una ‘terza incomoda’…

Ballando con le stelle 2022: tra le coppie anche la deejay francese con Angelo Madonia

Riguardo infine alcuni cenni biografici di Ema Stokholma. Ha iniziato come modella per molti noti brand per poi diventare deejay con il nome d’arte Stokholma. Debutta in televisione su MTV conducendo gli MTV Italian Awards insieme ad Andrea Delogu, grazie alla quale diventeranno grandi amiche. Ora lavora a Radio 2, dove conduce vari programmi insieme a Gino Castaldo. Il ballerino Angelo Madonia, invece, ha 38 anni ed è originario di Palermo. Ha gareggiato nei teatri in tutto il mondo, tra cui Inghilterra, Cina e Russia. L’appuntamento con lo show di Milly Carlucci (che di recente ha parlato di miracolo) è per sabato 8 ottobre in prima serata su Rai1.