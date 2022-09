Domenica In, Milly Carlucci si sbilancia: “Miracolo a Ballando quest’anno”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 25, 2022 , in Domenica In

Milly Carlucci elogia un concorrente di Ballando 2022: “È un miracolo che abbia accettato”

Nella puntata di oggi di Domenica In sono stato ospite quasi tutto il cast di Ballando con le stelle 2022 con i professionisti e di ognuno è stata mostrata una piccola clip sulle esibizioni. La padrona di casa dello show, tuttavia, nel salotto di Mara Venier si è sbilanciata sottolineando i pregi di tutti i partecipanti e soprattutto ne ha elogiato uno in particolare: Enrico Montesano. La Carlucci, infatti, nel dettaglio ha ammesso:

“È un miracolo che ha accettato, un regalo enorme perché lui è il cinema, il teatro un vero mito ed Alessandra Tripoli lo sta portando nel nostro mondo, nella danza.”

Mara Venier imbarazza Paola Barale sul gossip: interviene la conduttrice dello show di ballo

Oggi nel talk domenicale è stato dato ampio spazio a Ballando con le stelle 2022 in vista della partenza. Il cast di vip che scenderà sulla pista da ballo del sabato sera di Rai1 hanno espresso le loro paure, le ansie e la voglia di fare e tra i vari c’è anche Paola Barale, conduttrice e showgirl lontana dalla tv da alcuni anni. Tuttavia la Venier ha creato un po’ di imbarazzo in studio chiedendole a brucia pelo: “Tu sei sempre single?”, la Barale ha risposto stizzita: “Mara, parliamo di Ballando” e subito è intervenuta Milly Carlucci ha chiuso il discorso: “Parliamo di altro, dai…”. A questo punto la conduttrice di Domenica In ha fatto un passo indietro: “Volevo solo incitare la conoscenza” facendo riferimento al ballerino Roly Maden con cui è in coppia la showgirl.

Domenica In, Gianpiero Mughini ironizza: “Vi querelo, sono un rudere”

Tra piccoli imprevisti per Mara Venier ed un po’ di caciare che tanto diverte, nel salotto di Rai1 sono intervenuti anche Samuel Peron cha ha fatto un appello alla sua ballerina nello show Iva Zanicchi e Rossana Banfi che invece ha ammesso di sentirsi un po’ troppo ‘vecchia’ per questa esperienza. Inoltre è intervenuto anche Gianpiero Mughini che dopo aver visto la sua clip ha tuonato ironico: “Vi querelo, so che sono un rudere ma così…e dai nel precipitare verso il basso.” Nel frattempo per Ballando c’è un clamoroso cambiamento.