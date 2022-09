Ballando con le stelle, retroscena sul cast: tutti gli scartati da Milly Carlucci

Cast di Ballando con le stelle 2022, svelati tutti i nomi: Romina Carrisi tra gli esclusi

Sabato scorso tra le pagine di DiPiù Milly Carlucci ha annunciato il cast completo del suo programma, senza grandi sorprese rispetto ai nomi già trapelati in rete da vari fonte. Adesso, invece, il sempre informato sito di Dagospia ha annunciato chi è stato scartato dopo aver sostenuto tutti i provini. Si tratta di Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power e volto noto di Oggi è un altro giorno. Sul sito si legge che la giovane avrebbe sostenuto i provini senza successo perché alla fine Milly Carlucci per il suo show ha scelto un altro nome, un’altra ‘figlia di’ che però ha alle spalle una solida carriera di attrice: Rossana Banfi.

Milly Carlucci, pronto tutto il cast del suo show: Francesca Fagnani ha rifiutato

Se da un lato qualcuno non è stato scelto e non sarà nel cast di Ballando con le stelle 2022, come appunto Romina Carrisi, ma non solo, dall’altro qualcuno ha rifiutato l’invito. Sempre Giuseppe Candela sul sito sopra menzionato ha infatti rivelato che un volto noto di Rai2, Francesca Fagnani è stata a lungo corteggiata dalla conduttrice dello show di Rai1 per avere un ruolo ma la compagna di Enrico Mentana ha declinato l’invito. E non è finita qui perché sul sito si legge anche la giornalista ha rifiutato il ruolo di giudice nel programma di Alba Parietti ‘Non sono una signora’.

Ballando con le stelle 2022, chi non è tra i concorrenti: da Emanuel Caserio a Nino D’Angelo

L’elenco degli esclusi dal cast di Ballando con le stelle è lungo e va da alcuni volti amati delle soap di successo come Emanuel Caserio e Michelangelo Tommaso, passando per artisti affermati come Nino D’Angelo, quest’ultimo dato per certo ed ufficiale alla fine è stato sostituito dall’attore Dario Cassini. Il cast completo dello show, quindi, vedrà scendere in pista tra gli altri Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Lorenzo Biagiarelli, Alex Di Giorgio ed altri. Milly Carlucci, infine, di recente ha rotto il silenzio sulle polemiche riguardo alcuni concorrenti rivelando cosa c’è dietro tali scelte.