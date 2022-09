Polemiche cast di Ballando, Milly Carlucci replica: “Ecco cosa c’è dietro”

Ballando con le stelle 2022 concorrenti, la conduttrice svela: “Montesano? Pietra miliare”

Finalmente è arrivata la conferma tanto attesa, Milly Carlucci ha annunciato tutti il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle ed i nomi sono quelli già circolati nei giorni scorsi. Nella pista da ballo più famosa della televisione, quindi, si esibiranno anche nomi molti controversi che hanno generato delle polemiche, come quello di Enrico Montesano, che di recente si è contraddistinto non per la sua arte ma per le sue posizioni antiscientifiche e ‘no-vax’. Adesso la conduttrice, in un’intervista concessa a DiPiù, ha spiegato il motivo della sua scelta:

“Io mi occupo di fare spettacolo ed il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una sua grande ammiratrice, per me è una pietra miliare della cultura italiana. E lo ringrazio infinitamente di aver accettato di salire sul nostro palcoscenico.”

Milly Carlucci non ha dubbi su Selvaggia Lucarelli: “Sarà critica con Lorenzo Biagiarelli”

Nel cast di Ballando con le stelle 2022 spiccano i nomi di Iva Zanicchi, Gabriel Garko già anticipato, Paola Barale ed anche quello di Lorenzo Biagiarelli, chef e volto fisso di È sempre mezzogiorno, conosciuto principalmente per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, storica giudice dello show. Insomma scelta che fa discutere e che a molti è sembrata inopportuna ma non alla padrona di casa che durante l’intervista ha ammesso senza dubbi: “Sarà molto critica nei suoi confronti” e poi ha aggiunto:

“Gli ho fatto la proposta naturalmente interpellando anche lei che non ha espresso alcuna perplessità, anzi. Sarà obbiettiva ma mi aspetto scintille con gli altri giurati.”

Altro concorrente dello show che ha fatto molto parlare di se è Alex Di Giorgio, nuotatore pluripremiato, che ha confessato il suo difficile percorso prima di dichiarare la sua omosessualità. Il campione ha fatto una precisa richiesta alla Carlucci, quella di danzare con un ballerino maschio e non eterosessuale: “Ma che avesse la sua stessa sensibilità e lo stesso vissuto per raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto.” Insomma per essere un esempio di coraggio per chi non riesce a dichiarare il proprio orientamento e ne soffre.

Marta Flavi nel cast di Ballando per Maria De Filippi? La conduttrice: “Non mi faccia ridere”

L’elenco dei concorrenti di Ballando con le stelle continua con la conduttrice e giornalista Luisella Costamagna (che ‘ha accettato con il sorriso’) e Giampiero Mughini, che non ha mai ballato in vita sua ed è pronto a portare il suo animo, la sua storia e la sua cultura. E poi ancora la conduttrice e speaker radiofonica Ema Stokholma, il modello Alessandro Egger, l’attrice Rossana Banfi, l’attore Dario Cassini e la conduttrice Marta Flavi. Su quest’ultima scelta, considerando che la Flavi è l’ex moglie di Maurizio Costanzo, alcuni hanno ipotizzato che l’abbia scelta di proposito per la rivalità del sabato sera con i programmi di Maria De Filippi. “Non mi faccia ridere, questo no. Marta è una concorrente speciale. Ha una grazia, un’eleganza innate, incredibile. D’altri tempi.” Insomma, svelato il cast e smorzato le relative polemiche tutto è pronto per la nuova edizione dello show di Milly Carlucci, in onda da sabato 8 ottobre.