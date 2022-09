Barbara d’Urso, arrivato il verdetto degli ascolti senza Alberto Matano

Ascolti Pomeriggio Cinque, la conduttrice vola senza concorrenza: i dati Auditel

Ieri pomeriggio Barbara d’Urso è andata in onda su Canale 5 con una nuova puntata del suo rotocalco pomeridiano. Tuttavia stavolta non ha avuto contro il suo solito competitor rappresentato da Alberto Matano con La vita in diretta, visto che la puntata è saltata all’ultimo minuto per via di uno sciopero indetto dai lavoratori della Rai. Motivo per cui il direttore di rete è stato costretto a programmare un mix di spezzoni del gioco finale di varie puntate di Reazione a catena di Marco Liorni. Come sono andati quindi gli ascolti per la conduttrice partenopea? Decisamente bene. Difatti nell’anteprima è stata seguita da 1 milione 783 mila spettatori con il 19.11%, mentre nel programma ufficiale ha totalizzato oltre 2 milione di telespettatori con il 19.55% di share.

Barbara d’Urso festeggia gli ottimi ascolti di ieri: “Io vi amo”

La conduttrice, dopo aver letto i dati Auditel raggiunti con la puntata di ieri di Pomeriggio 5, non è riuscita a trattenere la sua felicità. Difatti la presentatrice, che ieri è stata costretta a scusarsi in diretta con i suoi ospiti per lo stravolgimento della scaletta, ha pubblicato poco fa un post su twitter in cui ha dapprima colto la palla al balzo per rimarcare il fatto di aver raggiunto un nuovo record, e successivamente ha voluto ringraziare i telespettatori per il grande affetto ricevuto:

“Sapete cosa avete fatto ieri? Ci avete regalato il 20% di share con Pomeriggio 5!!! Io vi amo troppo…”

I tantissimi follower si sono quindi precipitati per farle le più sincere congratulazioni per gli ottimi risultati di ieri.

Sapete cosa avete fatto ieri? Ci avete regalato il 20% di share con #Pomeriggio5 !!! Vi amo ❤️ pic.twitter.com/bxtBAsepXD — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 27, 2022

Anticipazioni Pomeriggio 5 puntata di oggi: ampio spazio alla cronaca ed al GF Vip

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata del rotocalco pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. In base alle anticipazioni circolate online nella prima parte ampio spazio verrà dedicato ai fatti di cronaca più importanti della giornata, mentre nella seconda la conduttrice parlerà del reality show vip di Alfonso Signorini con i suoi numerosi ospiti in studio ed in collegamento pronti a dire la propria sui vari inquilini vip della casa più spiata dagli italiani. Appuntamento quindi oggi alle 17.25 in punto su Canale 5 per una nuova scoppiettante puntata.