Pomeriggio 5, salta la scaletta: Barbara d’Urso chiede scusa in diretta

Barbara d’Urso, salta tutta la scaletta: “Purtroppo non riuscirò a fare tutto”

Poco prima della messa in onda della nuova puntata di Pomeriggio Cinque la conduttrice ha dato le classiche anticipazioni in Tv, asserendo che oggi avrebbe parlato con Guenda Goria e Mirko Gancitano. Peccato che alla fine non sia andata in questo modo. Il motivo? In pratica la d’Urso si è fermata più del dovuto a parlare con la signora accumulatrice seriale facendo saltare la scaletta e non riuscendo così a parlare con i suoi ospiti. Per tale ragione si è scusata con questi ultimi e con gli spettatori a casa:

“Siamo andati molto, molto avanti…Ho una serie di ospiti, tantissimi…Purtroppo non riuscirò a fare tutto oggi e chiedo scusa agli ospiti che stanno arrivando…”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice fa una precisazione in diretta: “Era una cosa molto importante”

Successivamente Barbara d’Urso ha anche tenuto a chiarire che questa vicenda legata alla signora accumulatrice seriale è una cosa che stanno seguendo da tempo e che è loro compito cercare di aiutarla in ogni modo:

“Questa è una cosa molto importante che stiamo seguendo da molti mesi…Dobbiamo aiutare Chiara come stiamo aiutando quella donna che vive nel camper, così come stiamo seguendo tante vostre storie…”

La presentatrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5, che giorni fa è rimasta spiazzata dalla clamorosa rivelazione di Samantha De Grenet sulla presunta amante dell’ex marito di Patrizia Rossetti, ha poi annunciato di avere comunque l’intenzione di fare due chiacchiere con Mercedesz Henger e sua madre Eva, la quale ha fatto un lungo viaggio per essere oggi in studio: “Io vorrei far entrare almeno le due ospiti perchè è arrivata appositamente dall’Ungheria Eva Henger dopo l’incidente…”

La conduttrice chiede ancora scusa agli ospiti: “Pronta ad invitarvi un altro giorno”

Barbara d’Urso si è poi scusata nuovamente con tutti gli ospiti perchè oggi non è riuscita a parlare con loro, cogliendo la palla al balzo per invitarli nuovamente in studio uno dei prossimi giorni:

“Io voglio chiedere scusa ai miei ospiti perchè con Alessandro Cecchi Paone avrei voluto parlare della sua storia d’amore, mentre con Guenda e Mirko di ciò che è accaduto la scorsa estate…”

Dopo questa premessa la presentatrice di Pomeriggio Cinque ha fatto giusto una brevissima chiacchierata con Eva e Mercedesz Henger, le quali hanno confermato di aver fatto finalmente pace dopo tanti anni in cui i loro rapporti sono stati tesissimi. d’Urso ha quindi rivelato di essere assolutamente felice, asserendo di aver tentato più volte in passato di farle chiarire.