Barbara d’Urso colta di sorpresa in diretta: “Stravolta la scaletta”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice stravolge la scaletta della sua trasmissione: c’entra la Regina Elisabetta

La scaletta della puntata di oggi del programma di Barbara d’Urso è stata totalmente stravolta. A rivelarlo ad inizio trasmissione è stata la stessa conduttrice. Il motivo? La presentatrice ha fatto sapere ad i suoi numerosi telespettatori che tutta la puntata di oggi verrà dedicato alla Regina d’Inghilterra, che in base alle indiscrezioni pare stia purtroppo molto male, tanto che sono in tanti a credere sia vicina ad esalare l’ultimo respiro:

“Come vi dicevo nelle anticipazioni abbiamo completamente stravolto la scaletta perchè noi siamo sotto testata giornalistica e vogliamo aggiornare su quello che sta succedendo alla Regina Elisabetta…”

Barbara d’Urso annuncia in diretta Tv: “Le condizioni di salute della Regina si sono aggravate”

La popolare conduttrice di Pomeriggio 5, dopo aver rivelato ai suoi numerosi telespettatori che oggi la scaletta della puntata è stata totalmente stravolta per seguire quello che sta succedendo alla Regina Elisabetta, ha anche dato un importante aggiornamento sul suo stato di salute. Difatti la conduttrice, la quale ieri ha perso la sfida degli ascolti con il suo diretto competitor Alberto Matano, ha dichiarato che purtroppo pare che lo stato di salute della Regina si sia aggravato ancora di più in queste ultime ore:

“Purtroppo pare…Anzi è sicuro…La Regina Elisabetta si è aggravata…Noi abbiamo mandato il nostro inviato a Londra, che nel corso della trasmissione ci terrà aggiornati…”

La presentatrice ha poi rivelato che oggi gli opinionisti sono già in studio per commentare questa faccenda. Prima però di presentarli ha lanciato un servizio sulla regnante.

Filippo Nardi ospite oggi a Pomeriggio Cinque confessa: “Mi sono commosso”

Barbara d’Urso ha poi presentato i suoi ospiti in studio. Tra loro c’era anche l’ex gieffino di origini inglesi, il quale non ha fatto mistero di essersi molto commosso nel momento in cui ha appreso la notizia che la Regina d’Inghilterra non sta purtroppo bene:

“Mi è scesa la lacrimuccia quando ho visto la notizia oggi…Ho chiamato mia mamma in Inghilterra…Tutti attaccati alla Tv preoccupatissimi…”

L’uomo ha poi rivelato che considera da sempre la Regina come un suo parente: “Mi dispiace come se fosse un parente…”