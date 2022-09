Alberto Matano Barbara d’Urso, sfida in ascolti sempre più accesa: vince…

Terza sfida in ascolti della nuova stagione tv tra La vita in diretta e Pomeriggio 5

Sta per finire la prima settimana di sfida a colpi di auditel tra i due programmi principali del pomeriggio televisivo, ossia Pomeriggio Cinque e La vita in diretta, in onda rispettivamente su Canale5 e su Rai1. L’esordio di lunedì ha visto trionfare Matano con il suo rotocalco, come succedeva anche nella passata stagione tv, risultato che si è confermato anche con la seconda sfida, quella avvenuta martedì. E ieri, mercoledì 7 settembre, come sono andate le cose? Dai dati auditel pubblicati da TvBlog apprendiamo che ad ottenere un maggior numero di telespettatori e una media di share più alta è stato ancora una volta il programma di Rai1, come spieghiamo più nel dettaglio nel secondo paragrafo.

La vita in diretta batte ancora Pomeriggio Cinque: ecco i dati auditel di ieri

Dal sito citato nel paragrafo precedente scopriamo che ieri nella presentazione a seguire il programma condotto da Alberto Matano (iniziato con una notizia sconvolgente) sono stati esattamente 1milione 246mila spettatori con una media di share che ha sfiorato il 16% (precisamente 15.94%), mentre nel programma vero e proprio la media di spettatori ha quasi raggiunto quota 1milione 600mila (1milione 588mila, per essere precisi), con circa 18 punti e mezzo di share. Per Barbara d’Urso, invece, nella prima parte 1milione 371mila spettatori con il 17.14% di share, nella seconda 1milione 399mila telespettatori con quasi il 16% di share, e nei saluti finali 1milione 214mila spettatori con il 13.16% di share.

I dati auditel di Barbara d’Urso e di Alberto Matano delle puntate precedenti

Come accennato, anche martedì a prevalere in ascolti è stata La vita in diretta, che nel blocco principale della trasmissione ha superato 1milione e mezzo di telespettatori con uno share di quasi il 19%, contro Pomeriggio 5 che sia nella prima che nella seconda parte si è fermato sotto 1milione e mezzo di spettatori. Dunque, dopo l’esordio trionfante di lunedì e le vittorie di martedì e mercoledì di Rai1, vedremo come andranno le cose oggi e nelle prossime puntate.