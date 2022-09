Barbara d’Urso non l’aveva mai detto: “Ho sputato in faccia al mio ex”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice viene allo scoperto: “Sono stata vittima di un brutto scherzo”

Barbara d’Urso oggi ha dedicato quasi interamente la seconda parte della sua trasmissione al Grande Fratello Vip soffermandosi soprattutto su ciò che ha detto ieri sera Patrizia Rossetti. Difatti quest’ultima ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver scoperto il suo ex marito a letto insieme all’amante. Ovviamente oggi la d’Urso ha voluto chiedere ad i suoi ospiti un parere su tutta quatta faccenda. In questa occasione la presentatrice ha anche fatto una clamorosa rivelazione: ha confessato che molti anni fa è stata vittima di uno scherzo ordito ai suoi danni da Scherzi a parte. Cos’è successo? Le hanno fatto trovare il suo ex compagno con un’altra e la sua reazione non è stata proprio serena:

“Il primo Scherzi a parte terrificante della mia vita…Mi hanno fatto beccare il mio ex a letto con una ragazza, che sapevo che gli stava dietro…Devo dire che sono stata molto ‘tenera’…”

Barbara d’Urso lo ha ammesso in diretta: “Ho sputato in faccia al mio ex compagno

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, con il sorriso sulla bocca, ha poi rivelato che suo fratello complice dello scherzo è stato costretto a bloccarla con tutta la sua forza perchè ha cercato di saltare addosso alla finta amante del suo ex compagno:

“Molto basso profilo…Ho tentato di catapultarmi addosso a lei…Mio fratello complice mi ha tenuto per le braccia…”

Ma non è finita qua perchè la presentatrice partenopea, che ieri pomeriggio ha intervistato un ospite derubato e drogato da un malvivente, ha anche raccontato di aver sputato addosso all’ex: “Io a lui ho solamente sputato in faccia…Una cosa semplice…Gli ho sputato…Noi al Sud siamo fatti così…” E ovviamente le risate in studio si sono sprecate.

Ospite messo in difficoltà dalla conduttrice: “E tu hai mai tradito?”

Successivamente Barbara d’Urso ha chiesto al suo ospite Michele Cucuzza se nella sua vita ha mai tradito. Quest’ultimo, evidentemente in imbarazzo, ha dapprima sorriso, e successivamente ha rivelato che non bisogna mai tradire, piuttosto si deve lasciare:

“No, non si tradisce…Piuttosto si interrompe…Bisogna avere il coraggio di dire che la situazione è cambiata…”

La presentatrice di Pomeriggio Cinque non ha però mollato la presa: “Allora non hai mai tradito…” E il giornalista si è limitato a dire: “Io non ho detto questo…” Anche questa volta le risate si sono sprecate.