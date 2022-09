Barbara d’Urso bersagliata da Nino Frassica: “Ecco come riempirà i pomeriggi”

L’attore lancia una frecciata alla conduttrice: “Ho capito come riempirà i pomeriggi questo inverno”

Torna a parlare il grande Nino Frassica e come al solito non è mai banale. Lo showman siciliano e star di Don Matteo ha rilasciato una intervista al quotidiano Libero e ha parlato a tutto campo, dal successo di Don Matteo fino alle elezioni delle scorse ore, passando per un attacco ai presunti vip tuttofare. Dalla fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi fino al ritorno di Pamela Prati al GF Vip. E proprio sulla showgirl e Barbara D’Urso si è soffermato il comico, che ha lanciato una frecciata:

Ho sentito che è tornato Mark Caltagirone, ce lo ritroveremo quest’inverno a riempire i pomeriggi di questo inverno Barbara D’Urso.

L’artista ironico poi sulla separazione tra Totti e Blasi: “Sarebbe bastato Francesco per fare il boom di vendite e invece si aggiunta pure Ilary”.

Nino Frassica anticipa: “Potrei tornare con una serie”

Lo scorso agosto l’attore è riapparso sul piccolo schermo con la mini-fiction Fratelli Caputo, in cui ha recitato al fianco di Cesare Bocci. Intervistato dal quotidiano Libero Frassica ha commentato i grandi ascolti raccolti in replica dalla serie, che potrebbe anche tornare in tv su Canale Cinque: “E’ andata molto bene, è una fiction per le famiglie che ha raccontato un’Italia dove vincono le persone per bene. E’ piaciuta così tanto che i telespettatori ci hanno già chiesto una seconda stagione. Non è detto che non ci sia perché abbiamo lasciato un finale aperto” – ha spiegato l’attore al quotidiano – .

Lo showman anticipa il grande ritorno

Nino Frassica, che nelle settimane passate ha parlato di un possibile addio a Don Matteo, ha già annunciato a Libero il ritorno della fiction con l’edizione numero quattordici, che avverrà verosimilmente tra due anni sul piccolo schermo. “Sto già lavorando alla 14esima edizione, la mia è ormai una vita parallela – ha scherzato l’attore originario di Galati Marina – , sono Frassica e anche Cecchini che conosco talmente bene da avergli trasmesso molti lati del mio carattere”. La divisa del maresciallo più amato della tv è attaccata al cuore dell’attore e i fan non vedono già l’ora di riabbracciarlo.