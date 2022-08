Don Matteo 14: addio al maresciallo Cecchini? Nino Frassica fa chiarezza

Anticipazioni fiction di Rai1, Nino Frassica smentisce l’addio: “Cecchini fa parte di me”

Dopo l’addio di Terence Hill i tanti telespettatori di Don Matteo hanno temuto di dover dire addio anche ad un altro amatissimo personaggio della serie, pilastro e volto presente sin dalla prima stagione andata in onda più di vent’anni fa. Stiamo parlando del Maresciallo Nino Cecchini che, secondo rumors sempre più insistenti degli ultimi giorni, potrebbe non esserci nella prossima stagione. Ma come stanno realmente le cose? A fare chiarezza definitivamente su tutta la questione ci ha pensato l’attore Nino Frassica che ha smentito tale possibilità. L’attore messinese in una breve intervista concessa al settimanale TvMia e pubblicata in un recente numero ha rivelato:

“Continuerò? Sì, la divisa da carabiniere di Cecchini ormai è nel mio armadio, fa parte di me.”

Don Matteo 14, anticipate le riprese della nuova stagione: parla l’attore del Maresciallo Cecchini

Nino Frassica durante la breve intervista concessa al settimanale sopra menzionato non solo ha annunciato che il suo personaggio sarà presente anche nella prossima stagione ma ha rivelato un’anticipazione, pare infatti che le riprese delle nuove puntate verranno anticipate. L’attore nello specifico ha ammesso:

“Le riprese dovrebbero iniziare nella prossima primavera, ma forse verranno anticipate.”

E nella nuova stagione della fiction non mancheranno le novità ed i colpi di scena, per esempio è ormai ufficiale, stando alle dichiarazioni degli attori Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, l’addio di Anna e Marco.

Nino Frassica voce narrante de Il Collegio: “È un modo per tornare tra i banchi”

Don Matteo 14 non sarà l’unico impegno lavorativo dell’attore siciliano. Nei giorni scorsi, infatti, è stato annunciato come nuova voce narrante nella prossima stagione de Il Collegio, docureality di Rai2. Prenderà il testimone di Giancarlo Magalli e sulla sua nuova avventura ha confessato: “È un modo per tornare sui banchi.” E poi ha aggiunto che lui ha frequentato la Ragioneria con l’idea di studiare poco, già all’epoca il suo sogno era quello di fare l’artista. A scuola, durante le interrogazioni, improvvisava il suo siparietto comico e poi puntualmente prendeva quarto ha raccontato anche di essere stato bocciato un anno. Adesso l’attore è pronto per tornare tra i banchi.